So turbulent startet "Love Island VIP" 2025: Heiße Flirts und jede Menge Zündstoff

München (OTS) -

München (ots)

Die erste Paarungszeremonie: Stella trifft als Letzte ihre Wahl

Granate Nam zieht ein und sorgt für Drama

"Love Island VIP" ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Lasset die Liebesspiele beginnen! In den ersten 24 Stunden der neuen "Love Island VIP"-Staffel machen sich nicht nur die ersten Gefühle in der Villa breit - auch ernste Zweifel sind mit eingezogen. Wer sucht die große Liebe, und wer spielt ein falsches Spiel? Besonders Jennifer ist misstrauisch: "Hier ist ja die ein oder andere Red Flag dabei - wie Umut." und stellt diesen prompt zur Rede. Währenddessen kommen sich Lisa und Marco näher, doch Granate Nam lässt nicht lange auf sich warten ... "Love Island VIP" - moderiert von Sylvie Meis, ab dem 11. September 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

"Wow, ihr seht ja wirklich zum Anbeißen aus!", begrüßt Moderatorin Sylvie Meis die ersten männlichen Islander Filip, Marco, Josua, Umut und Josh in der griechischen "Love Island VIP"-Villa. Noch bevor die Islanderinnen einziehen, fühlt sie den Jungs auf den Zahn - wie ernst nehmen sie es mit der Treue? Besonders Filip sieht für Sylvie "naughty" aus - wird sich Sylvies Bauchgefühl bewahrheiten? Kurz darauf betreten die Islanderinnen die Villa und mit ihnen auch die erste große Entscheidung: Jennifer, Lisa, Jeje, Tatum und Stella dürfen selbst wählen, mit welchem Islander sie ein Couple bilden und die erste Nacht im selben Bett verbringen. Doch schon kommen erste Zweifel auf: Haben sich wirklich die richtigen Couples gefunden?

Filip hat schon beim Einzug klargestellt: "Mein Typ ist Jennifer Iglesias! Klein, brünett und temperamentvoll." Nur Minuten später steht sie vor ihm - und er gesteht mit sehnsuchtsvollem Blick: "Ich habe gehofft, dass du hier bist!". Doch sein Kumpel Marco warnt ihn vor, er hat bei "Prominent getrennt" schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht ... Ob Filip auf seinen Freund hört? Auch Josua kann seine Freude kaum verbergen: Endlich trifft er seine Traumfrau Tatum. Erst vertraut er es Filip an, dann sagt er es ihr direkt: "Ich habe mir gewünscht, dass du hier bist!"

Während die ersten Herzen bereits höherschlagen, schrillen aber auch die ersten Alarmglocken ... Josua ist skeptisch: "Umut kenne ich nur aus dem TV - und da ist er nicht positiv aufgefallen. Ob er wirklich die Liebe sucht, werden wir sehen." Und auch Jennifer ist misstrauisch: "Hier ist ja die ein oder andere Red Flag dabei - wie Umut." Der Grund? Seine Trennung von Ex-Freundin Emma soll erst eineinhalb Wochen zurückliegen - und das weiß Jennifer aus erster Hand. Sie stellt ihn direkt zur Rede. Umut wehrt sich: "Ich habe mit der Beziehung abgeschlossen und bin hier komplett offen." Doch die Zweifel bleiben ...

Mit seinem Einzug bringt Granate und Fitnessmodell Nam die frischgebildeten Couples am nächsten Tag mächtig ins Wanken. Wer kann dem neuen Islander widerstehen - und wessen frische Beziehung ist in Gefahr? Denn bei Nams Waschbrettbauch wird selbst die sonst so taffe Jennifer plötzlich nervös und verrät, dass sie ihn sogar schon vor der Show auf Instagram angeschrieben hat ...

"Love Island VIP" - ab dem 11. September 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.