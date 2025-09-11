„Meritus“ 2025: Einreichphase für LGBTIQ+ Auszeichnung für Organisationen gestartet

Wien (OTS) -

Die Einreichformulare für den Meritus, der heuer bereits zum neunten Mal vergeben wird, sind bis Ende September online. Pride Biz Austria, der österreichische Verband für LGBTIQ+ in Wirtschafts- und Arbeitswelt, schreibt die Auszeichnung alle zwei Jahre aus, um beispielhaftes Diversity-Management vor den Vorhang zu holen.

Seit 2009 trägt der Meritus entscheidend dazu bei, die Situation von LGBTIQ+ Personen in Wirtschaft und Arbeitswelt in Österreich zu verbessern. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen und Organisationen mit Diversitätsförderungsengagement in der Dimension „sexuelle Orientierungen und Geschlechtervielfalt“. Zu den Preisträger:innen der vergangenen Jahre zählen unter anderem EBCONT, Accenture, die ÖBB, das Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser, die Boston Consulting Group, Windkraft Simonsfeld, die MedUni Wien und die FH Campus Wien.

„Offen gelebte Vielfalt ist ein Motor für Fortschritt und Wirtschaftswachstum. LGBTIQ+ Personen bringen neue Perspektiven in Teams ein, die Kreativität fördern und den Zusammenhalt stärken. Organisationen, die Diversität nicht nur akzeptieren, sondern aktiv fördern, zeigen Verantwortung, erhöhen ihre Attraktivität als Arbeitgeber:innen und sichern sich so langfristig wirtschaftlichen Erfolg“ , so Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria. „Genau deshalb geben wir mit der Auszeichnung Meritus Unternehmen und Organisationen eine Bühne, die aus ihrem Einsatz für die LGBTIQ+ Community trotz der aktuellen globalpolitischen Entwicklungen kein Geheimnis machen, sondern stolz darauf sind.“

Der Meritus wird dieses Jahr in vier Kategorien verliehen: „Kleinunternehmen & Start-ups“ (bis 49 Mitarbeitende), „Mittelgroße Unternehmen“ (50 bis 249 Mitarbeitende), „Großbetriebe“ (250 und mehr Mitarbeitende) und „Einrichtungen des öffentlichen Sektors“ (z. B. Regierungsstellen, staatsnahe Unternehmen, Kammern). Voraussetzung für die Einreichung sind Maßnahmen in den Diversity-Kerndimensionen „sexuelle Orientierungen und Geschlechtervielfalt“, die auf die einreichende Organisation und deren Mitarbeitende selbst abzielen.

Richten sich die Maßnahmen nach außen, ist die Einreichung für den Pride Biz Sonderpreis möglich. Dieser zeichnet Produkte, Dienstleistungen oder andere Geschäftsideen aus Österreich aus, die explizit die LGBTIQ+ Community ansprechen. Eine Einreichung für den Sonderpreis schließt dabei eine Teilnahme an der Ausschreibung in den Hauptkategorien nicht aus.

Einreichungen werden noch bis zum 30. September 2025 über die Online-Formulare unter www.pridebiz.at/meritus / angenommen. Auf der Website finden sich außerdem Kriterienkataloge zu den jeweiligen Kategorien sowie weitere Informationen.