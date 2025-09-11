  • 11.09.2025, 09:30:34
OECD-Bericht 2025: Herkunft entscheidet weiter über Bildungserfolg

Teach For Austria begleitet Kinder an den entscheidenden Übergängen

TFA begleitet Bildungswege
Wien (OTS) - 

Der neue OECD-Bericht Education at a Glance 2025 zeigt deutlich: In Österreich hängt Bildungserfolg noch immer stark vom Elternhaus ab. Während rund 70 % der Kinder von Akademiker:innen den Sprung an die Universität schaffen, gelingt das nur etwa einem Viertel der Jugendlichen aus bildungsfernen Familien (S. 57). Zudem verlassen rund 10 % der jungen Erwachsenen die Schule ohne Abschluss der Sekundarstufe II – mit gravierenden Folgen für ihre Chancen am Arbeitsmarkt (S. 204).

Teach For Austria setzt genau hier an: Fellows und Alumni begleiten Kinder und Jugendliche an Übergängen in entscheidenden Phasen.

„Der OECD-Bericht macht sichtbar, dass noch immer zu viele Jugendliche keinen Schulabschluss machen oder grundlegende Fähigkeiten nicht ausreichend entwickeln können. Unsere Erfahrung zeigt aber: Wenn Kinder erleben, dass jemand an sie glaubt und sie fördert, verändern sich Lebenswege. Mein Blick in die Zukunft ist klar: Österreich gibt viel aus für Bildung, und wenn wir das Geld gut und möglichst früh einsetzen, können wir jedem Kind die besten Chancen bieten.“ sagt Walter Emberger, Gründer von TFA

Den vollständigen Text lesen Sie hier: https://www.teachforaustria.at/stories/oecd-bericht-2025

Jetzt bewerben: TFA Fellow werden und Bildungsfairness mitgestalten: teachforaustria.at

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: claudia.riegler@teachforaustria.at

