Neuer Kreisverkehr in Schwarzau am Steinfeld

In Schwarzau am Steinfeld wurde die Kreuzung der Straßen B 54 Wechsel Straße, L 140 Neunkirchner Straße, Zufahrt Billa-Parkplatz auf einen Minikreisverkehr umgebaut. Ein neuer Kreisverkehr kann oft dazu beitragen, den Verkehrsfluss zu verbessern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Arbeiten wurden von der Firma Lang & Menhofer in einer Gesamtbauzeit von rund zwei Monaten ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 500.000 Euro teilen sich das Land Niederösterreich und die Gemeinde Schwarzau am Steinfeld.

Es wurde ein 4-strahlige Kreisel mit zwei Ästen der B 54, einem Ast der L 140 und einem Ast zum Billa-Parkplatz mit einem Außendurchmesser von 23,8 Metern und einer Fahrbahnbreite von 6,9 Metern errichtet. Dabei werden Personenkraftfahrzeuge auf der ausgewiesenen Kreisfahrbahn geführt und für Schwerfahrzeuge steht zusätzlich ein gepflasterter Innenkreis zur Verfügung. Als weitere Sicherheitsmaßnahme wurden in den Ein- und Ausfahrtsästen der Landesstraßen Fahrbahnteiler und Querungshilfen angelegt. Eine erforderliche Anpassung der Nebenanlagen (Gehsteige und Grünflächen) wurde umgesetzt.

Notwendig wurde das Projekt, da auf Grund der eingeschränkten Sichtweiten im Kreuzungsbereich der B 54 Wechsel Straße / L 140 Neunkirchner Straße / Zufahrt Billa-Parkplatz in Schwarzau am Steinfeld es immer wieder zu kritischen Verkehrssituationen gekommen ist. Weiters entsprach die Querungslänge des Schutzweges für Fußgänger über die B 54 nicht mehr dem Stand der Technik. Um den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit dieser Kreuzung auch weiterhin zu gewährleisten, haben das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) und die Gemeinde Schwarzau am Steinfeld beschlossen, die Kreuzung auf einen Kreisverkehr umzubauen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at