Weil Sicherheit kein Zufall ist – die neue Unfallversicherung der DONAU

Wien (OTS) -

Die DONAU Versicherung präsentiert ein umfassend erneuertes Unfallversicherungsprodukt, das mit einer Vielzahl an Vorteilen aufwartet. Die DONAU orientiert sich im Sinne ihrer Kund:innen stets an den aktuellen Entwicklungen. Mit der Neuausrichtung reagiert das Unternehmen auf veränderte Anforderungen im Bereich der privaten Vorsorge. Kund:innen profitieren ab 15. September 2025 von größerer Flexibilität und einer leistungsstärkeren Absicherung.

„Der Großteil aller Unfälle ereignet sich im privaten Bereich – ein Risiko, das viele nach wie vor unterschätzen. Unfallprävention und eine private Unfallversicherung sind daher ein wesentlicher Bestandteil einer vorausschauenden persönlichen Absicherung“, betont DONAU-Vorstandsdirektor Wolfgang Petschko. „Mit unserer Unfallversicherung bieten wir ein attraktives Produkt mit klaren, verständlichen Bausteinen und umfassenden Leistungen. Wir legen großen Wert auf Übersichtlichkeit und Kundenfreundlichkeit – und sorgen so dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden weltweit, 365 Tage im Jahr, optimal geschützt sind.“

Neue Progressionsvarianten, Sofortauszahlung und Sportpakete

Zentraler Bestandteil der neuen Unfallversicherung sind die deutlich erweiterten Progressionsmodelle mit 500, 600 und 800 Prozent. Das bedeutet für Kund:innen, dass die Invaliditätsleistung bei höherem Invaliditätsgrad überproportional ansteigt. Sprich, je schwerer die gesundheitlichen Folgen eines Unfalls sind, desto stärker wächst die Versicherungsleistung – und zwar über den einfachen Grundbetrag hinaus. Außerdem enthält sie einen neu entwickelten Verletzungskatalog inklusive einer Sofortauszahlung bei bestimmten Verletzungen. Im Bereich der Absicherung sportlich aktiver Personen wurde das Produkt um drei neue Sportpakete ergänzt, darunter ein Fixbaustein, zwei optional wählbare Pakete sowie einer individuellen Sportartenliste. Somit kann der Versicherungsschutz ideal auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Zusätzliche Highlights

Neue Invaliditätsvarianten

Erweiterung des Unfallbegriffs

Einführung Gliedertaxe XXL speziell für Berufe wie Ärzt:innen, Musiker:innen und co.

Kostenlose Mitversicherung ab dem zweiten mitversicherten Kind

Erhöhung der Witwen- und Waisenrente bei Unfalltod

Neue Pakete: Unfallkosten & Unfallkosten PLUS

Möglichkeit der Einholung einer fachärztlichen Zweitmeinung im Rahmen der Unfallkosten PLUS

Baustein „Knochenbruch fix“

Fixbaustein: Deckungsvorsorge für medizinische Berufe

Bewährte Bausteine wie Taggeld, Spitalgeld, Urlaubspaket und DONAU-SOS bleiben weiterhin verfügbar.