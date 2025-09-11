  • 11.09.2025, 09:00:38
REMINDER: Pressegespräch "10 Jahre Aktionstage der Bäuerinnen in den heimischen Volksschulen"

Bilanz und Ausblick der Landwirtschafts- und Konsumbildung für Kinder

Wien (OTS) - 

“Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben“, das ermöglichen engagierte Bäuerinnen den Schulanfänger:innen seit nunmehr zehn Jahren. Als Brückenba(ä)uerinnen zwischen den bäuerlichen Lebensmittelproduzent:innen und den jungen Konsument:innen, legen sie den Grundstein für ein wertschätzendes Miteinander, für gegenseitiges Verständnis und für die künftige Lebensmittelversorgungssicherheit in Österreich. Werfen Sie mit uns einen Blick in die Vergangenheit dieses erfolgreichen Projektes und in die Zukunft - bei einem Pressegespräch mit

  • Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin und Vizepräsidentin der LK Österreich

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

  • Stephan Pernkopf, LH-Stellvertreter Niederösterreich

  • Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Ort und Zeit:

19. September 2025

Volksschule Neuhofen an der Ybbs, Hauptstraße 23, 3364 Neuhofen/Ybbs

Um 10 Uhr besteht die Möglichkeit, den Stationenbetrieb in einer Klasse zu erleben und Fotos zu machen. Beginn der Pressekonferenz ist um 10:30 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung unter m.wolf@lk-oe.at.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Martina Wolf,

Pressereferentin der ARGE Österreichische Bäuerinnen,

Mobil: 0676 83441 8778,

E-Mail: m. wolf@lk-oe.at

Dipl.-Ing. Michaela Glatzl, M.A.,

Geschäftsführerin der ARGE Österreichische Bäuerinnen in der LK
Österreich,

Tel. (01) 53 441 - 8517;

Mobil: 0676 83441 8517,

E-Mail: m.glatzl@lk-oe.at ,

Homepage: www.baeuerinnen.at

