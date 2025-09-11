  • 11.09.2025, 09:00:33
  • /
  • OTS0023

Samariterbund: Jetzt Erste-Hilfe-Grundkenntnisse auffrischen!

Erste Hilfe zu leisten, ist in Österreich per Gesetz vorgeschrieben. Moderne Kurse vom Samariterbund können dabei helfen, in Notfällen Leben zu retten.

Wien (OTS) - 

„Leider trauen sich immer noch sehr viele Menschen nicht, in Notfällen aktiv zu werden. Doch wer Erste Hilfe leistet, kann nichts falsch machen. Nur nichts zu tun, wäre falsch“, erklärt der Bundeschefarzt des Samariterbundes, Dr. Michael Gruska. „Die Ersten, die zufällig zu einem Unfallort kommen, haben die besten Chancen, zu helfen. Wenn die Ersthelferinnen und Ersthelfer schnell die Rettungskette in Gang setzen, tragen sie maßgeblich dazu bei, dass ein Mensch keine irreparablen Schäden davonträgt oder sogar sein Leben verliert. Erste Hilfe rettet sehr oft Menschenleben.“

Der „Welttag der Ersten Hilfe“ rückt das Thema am 13. September 2025 in den Fokus. Die meisten Österreicher:innen kennen Erste Hilfe vom Führerschein-Pflichtkurs – und das kann manchmal schon eine ganze Weile her sein. Um im Ernstfall effizient agieren zu können, sollten zumindest die Grundkenntnisse regelmäßig aufgefrischt werden.

Erste Hilfe soll Leben retten, drohende Gefahren abwenden und bis zum Eintreffen von professionellen Einsatzkräften bei den Betroffenen schwere Beeinträchtigungen lindern. Dazu gehören das schnelle Absetzen eines Notrufs, die Absicherung einer Unfallstelle und die Betreuung von Verletzten.

Wichtig ist das nicht nur bei Unfällen im Straßenverkehr. „Der plötzliche Herztod fordert in Österreich jedes Jahr mehr als 12.000 Menschenleben“, so Dr. Gruska. „Viel zu viele Betroffene, die außerhalb einer medizinischen Einrichtung einen Herzstillstand erleiden, sterben leider. Mit unseren Kursen unterstützen wir die Kultur des Hingreifens und Helfens. Wir machen Laien zu Lebensretterinnen und Lebensrettern.“

Übrigens ist es in Österreich per Gesetz vorgeschrieben, Erste Hilfe zu leisten. Sonst macht man sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, die mit einer Geld- oder sogar mit einer Haftstrafe geahndet werden kann.

Informationen zu Erste-Hilfe-Kursen beim Samariterbund österreichweit:
academy.samariterbund.net

Rückfragen & Kontakt

ASBÖ Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Georg Biron
Telefon: +43 664 46 000 23
E-Mail: georg.biron@samariterbund.net
Website: https://www.samariterbund.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright