13. September: Aktionstag für pflegende Angehörige

St. Pölten (OTS) -

Pflegende Angehörige sind eine große Säule, wenn es um die Betreuung von engen Familienangehörigen geht. „Für den gesamten Pflege- und Betreuungsbereich sind die pflegenden Angehörigen, die rund um die Uhr wertvolle unentgeltliche Dienste leisten, von enormer Bedeutung. Sie ermöglichen den zu pflegenden Personen einen Verbleib im eigenen Zuhause, was sich die meisten Menschen wünschen. Daher ist es mir ein großes Anliegen, ein großes Dankeschön auszusprechen, diese Leistungen wertschätzend anzuerkennen und sie bestmöglich zu unterstützen – mit dem Expertenteam der NÖ Pflegehotline oder der Urlaubsaktion für Pflegende Angehörige“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Gerade die NÖ Pflegehotline ist für Pflegende Angehörige oft die erste Anlaufstelle rund um das Thema Pflege und Betreuung, aber auch wenn es Förderungen oder Behördenwege geht“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die NÖ Pflegehotline erreichen Sie werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr kostenfrei unter 02742/9005-9095 oder per Mail an post.pflegehotline@noel.gv.at.

Die Intention der Urlaubsaktion für pflegende Angehörige ist, Personen, die ihre Familienmitglieder zuhause pflegen und betreuen und ihnen somit einen Lebensabend in den eigenen vier Wänden ermöglichen, finanziell zu entlasten und sie zu unterstützen. „Uns ist bewusst, dass die Pflege von Angehörigen sowohl körperlich als auch mental sehr anstrengend sein kann und für die ganze Familie eine große Herausforderung ist. Die NÖ Urlaubsaktion soll eine kleine Anerkennung und Unterstützung sein, um pflegenden Angehörigen eine wohlverdiente Auszeit zu ermöglichen und sie dabei finanziell zu unterstützen“, so Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister. Weitere Informationen zur NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige erhalten Sie bei der NÖ Pflegehotline unter 02742/9005-9095 oder per Mail an post.pflegehotline@noel.gv.at.

Als Anerkennung für jene Angehörigen, die ihre Familienmitglieder betreuen und ihnen ein Leben zu Hause ermöglichen, erhalten pflegende Angehörige für einen konsumierten Urlaub in Österreich 175 Euro vom Land Niederösterreich. Dieser Betrag wird auf 225 Euro erhöht, sofern der Aufenthalt in Niederösterreich stattfand. Falls die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Nächtigungskosten unter diesen Beträgen liegen, wird ein Zuschuss in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten gewährt. Gefördert werden Personen, die Pflegebedürftige (mindestens mit Pflegestufe 3) als Hauptpflegeperson betreuen. Die Aktion kann pro Person und Jahr einmal in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2025 wurden bereits über 500 Anträge der NÖ Urlaubsaktion bewilligt und eine Gesamtsumme von über 90.000 Euro ausbezahlt.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Tel.: 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at