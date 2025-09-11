Studie zeigt: Gesunder Lebensstil verlangsamt Altern um Jahrzehnte

Salzburg/Wien (OTS) -

Wie schnell wir altern, wird maßgeblich durch unser Verhalten bestimmt. Eine neue Studie mit über 140.000 Teilnehmenden zeigt: Wer gesund lebt, kann sein biologisches Altern massiv verlangsamen. Die Forscher bestimmten dazu das biologische Alter, das Auskunft darüber gibt, wie stark Zellen und Organe bereits gealtert sind. Dieses biologische Alter setzten sie anschließend mit fünf Lifestyle-Faktoren in Beziehung: Bewegung, Ernährung, Körperfettanteil, Rauchen und Alkoholkonsum. Zusammengefasst ergeben diese Werte den Healthy Lifestyle Score (HLS). Das Ergebnis ist bemerkenswert: Menschen mit sehr ungesundem Lebensstil (HLS = 0) altern biologisch etwa ein Jahr pro Kalenderjahr, Personen mit sehr gesundem Lebensstil (HLS = 5) dagegen nur 0,62 Jahre.

Man kann sich das so vorstellen: wer 30 Jahre lang auf seine Gesundheit geachtet hat, ist zu seinem 60. Geburtstag biologisch gesehen erst 48 Jahre alt.

„Diese Daten belegen beeindruckend, wie groß der Einfluss unseres Lebensstils auf gesundes Altern ist“, betont Univ.- Prof. Prim Dir. Dr. Friedrich Hoppichler, Vorstand des vorsorgemedizinischen Vereins SIPCAN. „Ein gesunder Lebensstil bedeutet nicht nur weniger Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Diabetes – er schenkt uns im wahrsten Sinn des Wortes Lebensjahre und lohnt sich in jedem Alter.“

Darauf kommt es an – berücksichtigen Sie diese 5 Lifestyle-Faktoren für ein junges biologisches Alter: