Einzigartiger Service: Spendenplattform der SPORTUNION ermöglicht Vereinsprojekte!

2024 wurde die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden von der Bundesregierung ausgeweitet und auch Sportvereine inkludiert. Ein Meilenstein für den gemeinnützigen Sport, der neue Möglichkeiten eröffnet. Die SPORTUNION hat mit einer eigens entwickelten Spendenplattform unter spenden.sportunion.at einen Service für seine Vereine geschaffen, der den Zugang zu dringend benötigten finanziellen Mitteln erleichtert, so SPORTUNION-Präsident Peter McDonald: "Die Plattform ermöglicht es Vereinen, unkompliziert Spendenprojekte online zu stellen - von neuen Fußballtoren über moderne Sportstätten bis hin zur Durchführung von Trainingsmaßnahmen. Alles Administrative, von der sicheren Zahlungsabwicklung bis zur Meldung ans Finanzministerium, wird übernommen. Spender:innen profitieren von der steuerlichen Absetzbarkeit, die Vereine können sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren."



„Spendenplattform ein vorbildliches Instrument“

„Sportvereine sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie schaffen Gemeinschaft, fördern Gesundheit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration", erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt. "Bund, Länder und Gemeinden wenden hunderte Millionen Euro für den Sport auf – aber dennoch gibt es viele Projekte, die so nicht finanziert werden können. Für zusätzliche Unterstützung ist die Spendenplattform der SPORTUNION ein vorbildliches Instrument. Sie entlastet Vereine von Bürokratie und verbindet Menschen, die helfen wollen, direkt mit Projekten, die dringend gebraucht werden. Jede Spende stärkt dabei nicht nur die Vereine, sondern unsere gesamte Gesellschaft.“



Dringender Bedarf in den Vereinen

Die Überlastung von Ressourcen stellt in Vereinen eine der größten Herausforderungen dar. “Einige Kids mussten wir schon wegschicken, weil wir einfach keine Kapazität mehr hatten. Wir waren kurz davor, unser Training absagen zu müssen“, berichtet ein Vereinsverantwortlicher. Ein Szenario, das in vielen Vereinen Realität ist. „Dank der Spendenplattform haben wir etwas geschafft, was vorher nicht realisierbar erschien. Wir konnten unsere Sportstätte erfolgreich sanieren“, so Dagmar Miksche, Obfrau des SPORTUNION Voltigier- und Reitvereins Braunau. “Hätte es die Spendenplattform schon früher gegeben, hätten wir uns vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht erspart.”



Beispiele erfolgreicher Vereinsprojekte

Die Plattform zeigt ihre Wirkung bereits in zahlreichen Projekten, die entweder bereits umgesetzt wurden oder in Planung sind:

Neubau einer Voltigieranlage beim SPORTUNION Voltigier- und Reitverein Braunau

Erweiterung um einen dritten Tennisplatz beim UNION TC Allerheiligen

Errichtung des ersten Hockey-Käfigs in Österreich und Aufrüstung einer Flutlichtanlage beim WAC

Clubhaus-Neubau beim SPORTUNION TC Murfeld

LED-Flutlichtanlage beim SPORTUNION Arbing

Neue Fußballtore für das Jugendtraining beim SPORTUNION Rush Soccer etc.

So profitieren Vereine von der Spendenplattform

Dagmar Miksche berichtet: „Um sowohl unseren Pferden als auch unseren Kindern und Jugendlichen optimale Bedingungen bieten zu können, entsteht mit finanzieller Unterstützung vom Land Oberösterreich, der Stadtgemeinde Braunau und der SPORTUNION Oberösterreich ein Voltigierzentrum, in dem auch größere Turniere abgehalten werden können. Gemeinsam mit engagierten Sportler:innen, Eltern und Freunden ist es uns gelungen, Stall und Funktionsräume grundsätzlich fertigzustellen. Dank der Plattform konnten wir eine Summe von 50.000 Euro sammeln und nun die Reithallenböden und Außenanlagen fertigstellen.“ Auch Gerald Weber, Obmann des UNION TC Allerheiligen, beschreibt die Vorteile: „Aufgrund des steten Zulaufs an Mitgliedern waren wir mit unseren beiden Plätzen bereits seit einiger Zeit an der Kapazitätsgrenze angelangt. Mit der SPORTUNION Spendenplattform konnten wir unser Projekt, den Bau eines zusätzlichen Tennisplatzes, endlich realisieren, ohne dass wir uns um komplexe Finanzformalitäten kümmern mussten.“



So funktioniert die Spendenplattform

Registrierung: Der Verein meldet sich online an und wird vom zuständigen SPORTUNION-Landesverband geprüft. Projektanlage: Nach Freischaltung können Spendenprojekte online gestellt werden. Abwicklung: Die Plattform übernimmt die sichere Zahlungsabwicklung, die Spendenbestätigung und Meldungen ans Finanzministerium. Einfach, sicher und rechtskonform.

Die Plattform unterstützt gezielt:

Breitensport & gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme

Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen

Projekte mit Fokus auf Inklusion und Teilhabe

Erhalt und Ausbau von Sportinfrastruktur

Qualitative Trainings- und Bewegungsangebote



Gesellschaftlicher Mehrwert

SPORTUNION-Präsident Peter McDonald betont: „Die Rahmenbedingungen für Vereinsarbeit werden nicht einfacher: Öffentliche Budgets schrumpfen, Förderungen stagnieren oder fallen weg, während Kosten steigen. Umso wichtiger ist es, dass Sportvereine neue Wege gehen und zusätzliche finanzielle Standbeine sichern. Die SPORTUNION Spendenplattform ist dafür ein entscheidender Schritt. Sie erleichtert den Weg vom Vereinswunsch zum realisierten Projekt. Professionell, transparent und effizient. Gleichzeitig leistet jeder Beitrag einen gesellschaftlichen Mehrwert für eine aktive, gesunde und inklusive Gemeinschaft.“