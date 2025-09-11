Dahua stellt WITHS Wireless-Kameraserie auf der IFA 2025 vor

Berlin (OTS) -

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, kündigte das globale Debüt der WITHS-Serie auf der IFA Berlin 2025 an. WITHS wurde speziell für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) entwickelt und bietet intelligente, einfach zu implementierende und zuverlässige drahtlose Überwachungslösungen, mit denen Geschäftsinhaber ihre Geschäfte, Büros, Lager und Außenanlagen problemlos schützen können.

WITHS: Intelligenz, Einfachheit, Sicherheit

Der Name WITHS steht für seine Philosophie: With Smarts, With Simplicity, With Security. Im Gegensatz zu herkömmlichen kabelgebundenen Systemen, deren Installation komplex und kostspielig sein kann, bietet WITHS eine Plug-and-Play-Implementierung, die fortschrittliche Überwachungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen leichter zugänglich macht. Ausgestattet mit KI-gestützter Erkennung und Echtzeitwarnungen ermöglicht es die WITHS-Reihe Geschäftsinhabern, sich auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig die Ruhe zu bewahren.

Produktpalette auf der IFA 2025

Das WITHS-Portfolio deckt sowohl Innen- als auch Außenanwendungen ab und bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Geschäftsumgebungen. Auf der IFA erregten drei Vorzeigeprodukte besondere Aufmerksamkeit:

Hero Serie - Mit zwei Objektiven für doppelte Sicht, KI-Erkennung von Menschen und Haustieren, automatischer Verfolgung (mit Schwenken und Neigen), Ein-Klick-Privatsphäre-Modus und Zwei-Wege-Kommunikation. Es bietet eine breite und detaillierte Abdeckung und ermöglicht gleichzeitig einen interaktiven Schutz in Innenräumen.

- Mit zwei Objektiven für doppelte Sicht, KI-Erkennung von Menschen und Haustieren, automatischer Verfolgung (mit Schwenken und Neigen), Ein-Klick-Privatsphäre-Modus und Zwei-Wege-Kommunikation. Es bietet eine breite und detaillierte Abdeckung und ermöglicht gleichzeitig einen interaktiven Schutz in Innenräumen. Picoo Serie - Sie wurde für die Sicherheit im Freien entwickelt und bietet WizColor-Farbbildgebung, KI-Erkennung für Menschen, Fahrzeuge und Haustiere, intelligente Dual-Light-Technologie, IP66-Wetterschutz, automatische Nachverfolgung und Zwei-Wege-Audio für einen zuverlässigen Schutz.

- Sie wurde für die Sicherheit im Freien entwickelt und bietet WizColor-Farbbildgebung, KI-Erkennung für Menschen, Fahrzeuge und Haustiere, intelligente Dual-Light-Technologie, IP66-Wetterschutz, automatische Nachverfolgung und Zwei-Wege-Audio für einen zuverlässigen Schutz. Apollo Series - Dieses robuste Modell wurde für abgelegene und netzferne Standorte entwickelt und kombiniert 4G-Konnektivität und Solarenergie mit KI-Erkennung, um die Überwachung auf Bereiche auszudehnen, in denen es kein Netzwerk oder Strom gibt, wie z. B. auf Bauernhöfen und Baustellen.

Alle WITHS-Kameras unterstützen die Fernsteuerung über die DMSS-App von Dahua, sodass Geschäftsinhaber ihr System jederzeit und von jedem Ort aus per Fingerzeig überwachen und verwalten können. Bei größeren Installationen ermöglicht die nahtlose Integration mit Dahua NVR-Systemen eine zentralisierte Verwaltung über mehrere Standorte hinweg mit lokaler Speicherung und einheitlicher Steuerung.

Umfassende AIoT-Lösungen jenseits von Surveillance

Neben der WITHS präsentierte Dahua auf der IFA 2025 eine breite Palette von AIoT-Innovationen. Zu den Highlights gehörten die D-Volt EV-Ladelösungen für intelligente und nachhaltige Mobilität, die AirShield Wireless Alarm-Serie für Einbruch- und Umgebungsüberwachung sowie Produkte für intelligente Gebäude, Brandschutzsysteme, Netzwerkgeräte für Verbraucher und immersive Gaming-Monitore.

Mit der Vorstellung von WITHS und der Präsentation seines AIoT-Portfolios auf der IFA 2025 bleibt Dahua seinem Ziel treu, Lösungen zu liefern, die intelligenter, sicherer und nachhaltiger sind und eine intelligentere Gesellschaft und ein besseres Leben ermöglichen.

Weitere Informationen zu WITHS finden Sie unter hier.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2769603/image_997583_11551642.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-stellt-withs-wireless-kameraserie-auf-der-ifa-2025-vor-302553583.html