Greenpeace-Marktcheck: Recycling bei Klopapier wird oft verschwiegen

Der Greenpeace-Marktcheck hat Toilettenpapier in österreichischen Supermärkten und Drogerien untersucht. Umweltschonend hergestelltes Klopapier in den Regalen ist schwer zu finden: Nur bei acht Prozent der geprüften Produkte ist angegeben, dass es sich um umweltfreundliches Recycling-Papier handelt – obwohl der tatsächliche Anteil an recyceltem Klopapier im Regal bei rund 40 Prozent liegt. Stattdessen werben Hersteller lieber mit Greenwashing-Aussagen zur teilweise recycelten Plastikverpackung. Greenpeace fordert vom Handel und den Herstellern mehr recyceltes Klopapier und vor allem die Kennzeichnung von umweltschonendem Altpapier. Beim Vergleich der Sortimente liegen Lidl im Lebensmittelhandel sowie Müller Drogerie vorne.

Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks: „Recyceltes Klopapier zu kaufen, ist ein kleiner Handgriff – aber ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Doch auf den meisten Produkten aus Altpapier fehlt der Hinweis darauf. Es ist absurd, dass wir wertvolle Bäume fällen, um daraus ein Produkt herzustellen, das nach einmaligem Gebrauch im Abwasser landet. Recycling-Papier ist heute qualitativ gleichwertig, spart aber viel Holz, Energie und Wasser.”

Auch beim Klopapier schont Recycling unsere Waldbestände und ist ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz: Im Vergleich zu Frischfasern werden etwa ein Viertel weniger Wasser und 70 Prozent weniger Energie benötigt, und zusätzlich ein Zehntel der CO2-Emissionen eingespart. Die Frage von Greenpeace, warum dieser Umweltvorteil nicht ausgelobt ist, wurde vom Marktführer Essity (Cosy, Zewa oder Danke) nicht beantwortet. Konsument:innen können Klopapier aus Altpapier nur durch Angaben wie “100 Prozent Recycling-Papier” auf der Verpackung oder an vertrauenswürdigen Gütesiegeln “Blauer Engel” oder “Österreichisches Umweltzeichen” erkennen. Greenpeace kritisiert, dass beim EU-Ecolabel Frischfasern verwendet werden können, Recycling also keine Vorgabe ist.

Ein grünes Mascherl geben sich viele Produkte mit Werbung, die sich nur auf die Verpackung bezieht: „Recyclierbare Verpackung“ bedeutet nur, dass Wiederverwertung theoretisch möglich ist. Das wird in Österreich meist nicht umgesetzt und wenn, dann oft nur mit geringem Anteil an Altplastik. Gleichzeitig landen unnötige Duft- und Farbstoffe im Produkt – problematisch für Umwelt und Gesundheit. Auch die gängigen Siegel „FSC“, „FSC Mix“ und „PEFC“ täuschen Sicherheit vor, bieten aber zu schwache Kriterien für wirksamen Waldschutz. Welche Zeichen wirklich halten, was sie versprechen, zeigt der Ratgeber „Zeichen-Tricks“ von Greenpeace. “Recycling ist bei Klopapier die beste Wahl – erkennbar ist es am ‚Blauen Engel‘ und dem ‚Österreichischen Umweltzeichen‘. Wer dazu greift, schont unsere Wälder und verzichtet auf unnötige Chemie wie Duft- oder Farbstoffe”, so Schachl.

