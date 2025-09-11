Replit schließt Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, um die Kundendynamik weiter auszubauen

Foster City, Kalifornien (OTS) -

Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen

Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von agentenbasierter KI-Software, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Dies entspricht einer fast 3-fachen Steigerung der Bewertung seit der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023. Die Finanzierung erfolgt unmittelbar nachdem Replit seinen Jahresumsatz in weniger als einem Jahr von 2,8 Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert hat, was einer Steigerung um mehr als das 50-Fache entspricht und von einer globalen Community mit mehr als 40 Millionen Nutzern getragen wird. Prysm Capital leitet die Finanzierungsrunde, an der Amex Ventures und der AI Futures Fund von Google als strategische Investoren beteiligt sind. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham und andere erhöhen ihre Investitionen.

Entwickler aus verschiedenen Branchen nutzen Replit zur Erstellung von Anwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend auf dieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislang autonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichen Assistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühere Versionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigieren sowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe oder sich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nicht nur für die Softwareentwicklung.

„Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherige Programmiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad, Geschäftsführer und Gründer von Replit. „Mit der Kapitalerhöhung und unserem neuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zum Standard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, da Millionen — wenn nicht sogar Milliarden — von Menschen ihre Ideen mit wenigen Klicks verwirklichen können."

„Die Vision von Replit — jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln — hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams und Unternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für die Entwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagte Jay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. „Wir freuen uns sehr, das Replit-Team in der nächsten Phase seiner Entwicklung zu unterstützen."

Zusätzlich zu der neuen Investition gab Replit bekannt, dass seine Produkte nun über den Google Cloud Marketplace für Kunden weltweit verfügbar sind.

„Replit zeigt, was mit KI-Agenten möglich ist", erklärte Jonathan Silber, Direktor des AI Futures Fund bei Google. „Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit ihnen Agenten mit Gemini zu entwickeln, die das Unternehmen voranbringen und Softwareentwicklern weiterhin die Vorteile von Gemini bieten werden."

Die neuen Mittel werden für die Skalierung des Betriebs, die beschleunigte Produktentwicklung und die globale Expansion verwendet, während Replit eine neue Arbeitsweise im Zeitalter der KI entwickelt.

„Wir haben in Replit investiert, weil wir davon überzeugt sind, dass seine Vibe-Coding-Lösungen das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen entwickeln — indem sie Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund die Werkzeuge an die Hand geben, um Softwareprodukte zum Leben zu erwecken", erklärte Kevin Weber, Vizepräsident von Amex Ventures. „Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie die Technologie von Replit die Produktentwicklung für Unternehmen jeder Größe beschleunigen und das Wachstum des Unternehmens vorantreiben kann."

Replit wurde mit der Vision gegründet, dass jeder Software erstellen kann. Durch die Überwindung der Hindernisse zwischen einer Idee und einem fertigen Produkt ermöglicht es Replit Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, schneller innovativ zu sein und größere Herausforderungen anzugehen.

Agent 3 ist ein Durchbruch in der autonomen Softwareentwicklung.

Agent 3 ist ein Durchbruch in der autonomen Softwareentwicklung, da er Ideen mit minimaler Benutzerinteraktion zum Leben erwecken kann.

Agent 3 ist der erste Agent auf dem Markt, der wie ein echter Teamkollege arbeiten kann. Agent 1 konnte nur 2 Minuten lang arbeiten, während Agent 2 bis zu 20 Minuten lang arbeitete. Agent 3 kann nun bis zu 200 Minuten lang arbeiten und Aufgaben auf menschlichem Niveau bewältigen.

Agent 3 kann seinen Code testen und korrigieren und so die Anwendung eines Benutzers im Hintergrund kontinuierlich verbessern. Das proprietäre Testsystem von Replit ist bis zu dreimal schneller und 10-mal kostengünstiger als Modelle, die Computer verwenden.

Agent 3 verhält sich wie ein echter Entwickler, der in regelmäßigen Abständen beschließt, sich selbst zu testen. Benutzer werden den Browser des Agenten sehen können, während er durch die Anwendung navigiert, Schaltflächen, Formulare, APIs, Datenquellen usw. überprüft — so lässt sich sicherstellen, dass alle Teile einer Anwendung wie vorgesehen funktionieren.

Testen Sie den Replit Agent 3 hier.

Informationen zu Replit

Replit ist eine agentenbasierte Softwareentwicklungsplattform, die es jedem ermöglicht, Anwendungen mithilfe natürlicher Sprache zu erstellen. Mit Millionen von Nutzern weltweit und über 500.000 professionellen Anwendern demokratisiert Replit die Softwareentwicklung, indem es traditionelle Hindernisse bei der Anwendungserstellung beseitigt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco.