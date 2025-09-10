  • 10.09.2025, 20:32:32
Primetime für Europa! BEJ fordert SOTEU zur besten Sendezeit

WIen (OTS) - 

Heute Vormittag kommentierte der Bund Europäischer Jugend (BEJ) gemeinsam mit Europe Direct Wien (EuropeDirect.wien), Cultur United CLG und weiteren Partnern auf dem Twitch-Kanal WildMics (twitch.tv/wildmics) die Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die jährliche Ansprache vor dem Europäischen Parlament wurde erstmals 2010 von José Manuel Barroso gehalten und gilt seither als wichtigstes politisches Grundsatzstatement der EU.

Ella Walzer, Bundesvorsitzende des BEJ, forderte im Livekommentar unmissverständlich:
„Europa muss Primetime sein! Die Rede zur Lage der Union gehört dorthin, wo alle sie sehen und anschließend darüber diskutieren können.“

Schon bei der ersten SOTEU hatte der damalige BEJ/JEF-Bundesvorsitzende Daniel Gerer kritisiert, dass ein Vormittagstermin viele Interessierte ausschließt, die zu dieser Zeit gerade am Arbeitsplatz oder im Unterricht sind. Wirkliche Relevanz als gemeinsames europäisches Demokratieevent entfaltet die Rede nur, wenn sie zur besten Sendezeit live ausgestrahlt wird.

Seit der ersten SOTEU bekräftigt der BEJ: Damit diese Rede den Stellenwert erhält, den sie verdient, braucht es ein klares Signal – Europa gehört in die Primetime!

