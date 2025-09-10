Die Definition des „neuen Luxus" im Zeitalter der Intelligenz: AITO stellt auf der IAA MOBILITY 2025 sein globales Produktportfolio vor

München (OTS) -

Weltpremieren der neuen Nahost-Varianten von AITO 9, AITO 7 und AITO 5 auf der IAA MOBILITY 2025 interpretieren gemeinsam den „neuen Luxus" für das Zeitalter der intelligenten Fahrzeuge

AITO wird zu einem glokalen Unternehmen

Die langfristige Globalisierungsstrategie von AITO konzentriert sich auf das High-End-Segment für neue Energiefahrzeuge, das sowohl rein elektrische als auch Range-Extender-Technologien umfasst

Die Einführung der neuesten Generation des SERES Super Range-Extender-Systems ermöglicht Nutzern weltweit ein leises und kaum wahrnehmbares „New Luxury"-Mobilitätserlebnis

AITO, die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge der SERES Group, gibt auf der IAA MOBILITY 2025 in München ein eindrucksvolles Debüt mit seiner wettbewerbsfähigen globalen Produktpalette. Die brandneuen Nahost-Varianten des AITO 9, AITO 7 und AITO 5 feiern ihre Weltpremiere auf dem neu gestalteten Premium-Stand der Marke. Diese Modelle unterstreichen, dass AITO weiterhin die Grenzen der neuen intelligenten Energiefahrzeuge verschiebt und Kunden auf der ganzen Welt ein unvergleichliches „New-Luxury"-Smart-Mobility-Erlebnis bietet. Die Präsenz von AITO auf der Automesse spiegelt die Philosophie von „Intelligence Redefining Luxury" wider und zeigt die neuesten technologischen Innovationen und die strategische globale Vision des Unternehmens.

Leon He, President von SERES AUTO, sagte: „AITO ist bestrebt, eine glokale Marke zu werden. Heute, auf der IAA MOBILITY 2025, stellt AITO unsere wirklich globalisierte Produktpalette vor und setzt einen neuen strategischen Meilenstein auf unserem Weg der Globalisierung. Dieser Weg zur Definition des ‚neuen Luxus' im Zeitalter der Intelligenz wird durch unsere Spitzentechnologie und unseren bemerkenswerten Erfolg in China unterstützt."

Seit der Gründung der Marke AITO im Dezember 2021 bis Ende August dieses Jahres wurden von den vier Modellen insgesamt mehr als 770.000 Einheiten in China verkauft. Dazu zählt das intelligente SUV-Flaggschiff AITO 9 für alle Szenarios, das Ende 2023 auf den Markt kam, mehr als 230.000 Mal verkauft wurde und seit 17 Monaten in Folge der Verkaufsschlager im Segment der Luxusautos über 500.000 Yuan in China ist.

Die globalen AITO-Modelle werden zunächst auf dem Nahost-Markt in einer Vielzahl von Fahrzeugvarianten erhältlich sein, die darauf ausgelegt sind, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse anspruchsvoller lokaler Kunden mit regionalspezifischen Produkteigenschaften zu erfüllen.

Die Varianten für den Nahen Osten werden über ein intelligentes Cockpit mit dreisprachiger Interaktion (Chinesisch, Englisch, Arabisch) und Integration in das lokale digitale Ökosystem verfügen. Ihre vollständig verbesserte Hardwareleistung ist auf die einzigartige natürliche Umgebung im Nahen Osten zugeschnitten. Diese Modelle wurden strengen Tests unter extremen Bedingungen, wie z. B. in der Wüste, unterzogen, um die volle Übereinstimmung mit den örtlichen Fahrbedingungen zu gewährleisten. Alle drei neuen Modelle haben die Zulassung für den Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten und werden demnächst auf den Markt kommen.

Unterdessen schließt AITO die Validierungstests für seine intelligenten Fahrassistenzfunktionen für den Auslandseinsatz ab, um Nutzern im Nahen Osten ein hervorragendes und sicheres intelligentes Mobilitätserlebnis zu bieten. Die intelligente Fahrassistenztechnologie von AITO hat auf dem chinesischen Markt große Anerkennung gefunden. Ende August 2025 hatten die AITO-Nutzer insgesamt mehr als 3,45 Milliarden Kilometer mit intelligenter Fahrassistenz zurückgelegt und es wurden 621.000 Nutzer in China bedient.

Im Rahmen seines globalen strategischen Konzepts wird AITO eine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten gründen, um schrittweise seine gesamte Modellpalette auf den Markt zu bringen. Dies wird durch ein maßgeschneidertes lokales Service-Ökosystem für eine engere Kundenbindung unterstützt. Über sein Zentrallager in Dubai wird AITO auch eine lokalisierte Lieferkette aufbauen, die beeindruckende wöchentliche Liefergeschwindigkeiten sowie eine sofortige Ersatzteilversorgung ermöglicht und so eine nahtlose Benutzererfahrung gewährleistet. Durch eine tiefgreifende regionale Anpassung wird AITO zu einem wirklich glokalen Unternehmen.

AITO stellt auf der IAA MOBILITY 2025 neben seinen globalen Modellen auch viele seiner Kerntechnologien vor. Darunter ist auch das SERES 5th-Gen Super Range-Extender System, das sein Debüt im Ausland gibt. Basierend auf dem „Saiyi C2E Range-Extender Integration Design" und der „RoboREX Intelligent Control Technology" liefert dieses System hohe Leistung und hohe Effizienz in einem kleinen, leichten Design mit leisem Betrieb. Die AITO MF-Plattform ist die erste und derzeit einzige Plattform in der Branche, die mit drei neuen Energieversorgungsmodi kompatibel ist: Elektrofahrzeuge mit verlängerter Reichweite, batterieelektrische Fahrzeuge und Ultra-Hybridfahrzeuge.

Entdecken Sie AITOs Vision des „neuen Luxus" in der intelligenten Mobilität vom 8. bis 12. September 2025 am Stand D40 in Halle B3 auf dem Münchner Messegelände.

