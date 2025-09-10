- 10.09.2025, 19:13:02
Schumann: Konstruktives Gespräch über Pensionsanpassung
Heute fand das erste Gespräch mit den Präsidentinnen des österreichischen Seniorenrates, Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec, zu der anstehenden Pensionsanpassung statt. Sozialministerin Korinna Schumann bedankte sich im Anschluss für den konstruktiven Austausch. Informiert wurde über die Rahmenbedingungen der Inflationsabgeltung für das Jahr 2026. Am Donnerstag folgt eine weitere Verhandlungsrunde.
