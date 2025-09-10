  • 10.09.2025, 17:21:33
  • /
  • OTS0175

SPÖ-Herr: „Österreich soll 2040 klimaneutral sein“

Wien (OTS) - 

„Das Regierungsprogramm ist klar und unmissverständlich: Österreich soll 2040 klimaneutral sein. Die aktuell diskutierten EU-Klimaziele sollen uns dabei helfen, unsere österreichischen Ziele zu erreichen“, so Julia Herr, 1. Klubvorsitzender-Stellvertreterin und SPÖ-Klimasprecherin. Der Reduktionspfad sei natürlich eine Herausforderung, bringe aber einen deutlichen Mehrfachnutzen: „Die sozial-ökologische Transformation stärkt die Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und macht uns unabhängiger von Energieimporten“, so Herr. ****

Der aktuell vorgeschlagene Reduktionspfad der EU-Kommission sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2040 ihre Treibhausgase in Summe um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren müssen. Die SPÖ unterstütze dieses Ziel - auch weil Österreich ohnehin weitergehende Ziele definiert hat. (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright