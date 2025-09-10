SPÖ-Herr: „Österreich soll 2040 klimaneutral sein“

Wien (OTS) -

„Das Regierungsprogramm ist klar und unmissverständlich: Österreich soll 2040 klimaneutral sein. Die aktuell diskutierten EU-Klimaziele sollen uns dabei helfen, unsere österreichischen Ziele zu erreichen“, so Julia Herr, 1. Klubvorsitzender-Stellvertreterin und SPÖ-Klimasprecherin. Der Reduktionspfad sei natürlich eine Herausforderung, bringe aber einen deutlichen Mehrfachnutzen: „Die sozial-ökologische Transformation stärkt die Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und macht uns unabhängiger von Energieimporten“, so Herr. ****

Der aktuell vorgeschlagene Reduktionspfad der EU-Kommission sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2040 ihre Treibhausgase in Summe um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren müssen. Die SPÖ unterstütze dieses Ziel - auch weil Österreich ohnehin weitergehende Ziele definiert hat. (Schluss) mf/bj