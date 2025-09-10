REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group und stärkt die globale Führungsposition in der Fördertechnik

Poing bei München (OTS) -

Die REMA TIP TOP AG hat wesentliche Vermögenswerte und Geschäftsbereiche der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte und festigt seine Rolle als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die Fördertechnik.

„Die Aufnahme von Almex in die REMA TIP TOP-Familie ist ein bedeutender Meilenstein. Gemeinsam verbinden wir technische Exzellenz und Innovation, höchste Standards im Service sowie Kundenorientierung für globales Wachstum. Unsere Kunden werden von den erweiterten Kapazitäten und unserem weltweiten Service profitieren“, sagt Michael Übelacker, CEO der REMA TIP TOP AG.

Im Zuge der Übernahme bleiben die Markenidentität, das globale Fertigungsnetzwerk und die erfahrenen Teams von Almex erhalten. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Vulkanisationspressen bringt Almex zusätzlich technologische Stärke und jahrzehntelange Erfahrung in die Gruppe ein. Ziel ist es, diese Kompetenzen zu nutzen, das Produktportfolio von REMA TIP TOP zu erweitern und globale Lieferketten effizienter zu gestalten. Kunden profitieren von einem nahtlosen Übergang und einem noch schnelleren Service. In Mexiko, Brasilien und Afrika werden REMA TIP TOP und Almex Canada Ltd. künftig gemeinsam als Vertriebspartner auftreten.

Mit der Integration in das Unternehmensnetzwerk von REMA TIP TOP erhält Almex Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie zu internationalen Lieferketten und einem größeren, globalen Kundenstamm. Die Stärken beider Unternehmen werden gebündelt, um weltweit Lösungen der neuesten Generation für Betreiber von Förderanlagen zu entwickeln. Gemeinsame Projekte zur Integration haben bereits begonnen, wobei der Fokus klar auf Geschäftskontinuität und langfristigem Kundennutzen liegt.

Almex wurde 1962 im kanadischen Parry Sound gegründet und ist heute als einer der führenden Anbieter für Fördergurt-Vulkanisations- und Verbindungssysteme in mehr als 120 Ländern vertreten. Die Produktion an den Standorten in Kanada, China und Spanien bleibt bestehen. Auch die Gesellschaften in den Niederlanden, den USA, Australien, Indonesien, Chile und Peru werden unverändert von REMA TIP TOP fortgeführt.

Über REMA TIP TOP

REMA TIP TOP ist ein weltweit tätiger Systemanbieter von Dienstleistungen und Produkten in der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur. Das Unternehmen verfügt über ein globales Servicenetzwerk und bietet ein breites Spektrum von Kautschukprodukten, Gummierungen und Beschichtungen für die Industrie sowie im Automotive-Bereich. Das Unternehmen hat in fast hundert Jahren eine einzigartige Expertise in der Materialentwicklung und bei Industriedienstleistungen aufgebaut und ist in den Geschäftsbereichen REMA Conveying, REMA Surface Protection und REMA Motion aktiv. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 hat REMA TIP TOP einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt weltweit circa 10.000 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 200 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Nähere Informationen zum Unternehmen: www.rema-tiptop.de.