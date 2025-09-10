Grüne zur Sitzung des gemeinsamen Komitee Kärnten-Slowenien: Versöhnliche Gesten kaschieren fehlende politische Verantwortung nicht

Wien (OTS) -

„Es ist befremdlich und geradezu zynisch, dass Landeshauptmann Kaiser ständig die Bedeutung von Zusammenarbeit betont und Dialog predigt, während er in der Causa Peršmanhof untätig bleibt. Die Dimension des massiven Polizeieinsatzes wird verkannt, und eine angemessene Aufarbeitung bleibt aus: Bis heute ist nicht einmal offengelegt, welche Rolle der zuständige Bezirkshauptmann dabei spielte“, kritisiert Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen im Parlament und Landessprecherin der Grünen Kärnten, anlässlich des Besuchs der slowenischen Außenministerin Fajon, begleitet von einem Termin mit Kranzniederlegung am Peršmanhof, einem bilateralen Arbeitsgespräch mit Landeshauptmann Peter Kaiser sowie einer Sitzung des Gemeinsamen Komitees Kärnten-Slowenien.

Voglauer fordert daher konkrete Maßnahmen statt symbolischer Gesten: „Versöhnliche Gesten kaschieren fehlende politische Verantwortung sicher nicht. Das Land Kärnten muss aktiv handeln, um verbindend wirken zu können. Es muss außer Frage stehen, dass der Polizeieinsatz am Peršmanhof lückenlos aufgeklärt und die Gedenkstätte dauerhaft finanziell abgesichert wird.“