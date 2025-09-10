SPAR ruft vorsorglich „DESPAR Riso Arborio 1kg“ zurück

Salzburg (OTS) -

SPAR kontrolliert laufend die Produkte der SPAR-Marken, um höchste Qualität sicherzustellen. Bei dem „DESPAR Riso Arborio 1kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 07/2027 und der Chargennummer L128D wurden mögliche Fremdkörper festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich „DESPAR Riso Arborio 1kg“ mit dem obigen Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. Die betroffene Ware mit dem MHD 07/2027 und der Chargennummer L128D wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kund:innen werden aufgefordert „DESPAR Riso Arborio 1kg“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 07/2027 und Chargennummer L128D nicht zu konsumieren. Alle anderen Risotto-Produkte von DESPAR beziehungsweise anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die besagtes Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.