„Eishockey und win2day passen perfekt zusammen“ – neue ICE-Saison startet mit Rückenwind

win2day zieht nach dreieinhalb Jahren Titelsponsoring der ICE Hockey League eine positive Bilanz: mehr Zuschauer:innen, sportliche Erfolge, steigende Sichtbarkeit – und mit der win2day Austrian Women’s Hockey League (AWHL) ein klares Bekenntnis zu Chancengleichheit im Sport.

Seit dreieinhalb Jahren ist win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, Titelsponsor der ICE Hockey League – und zieht eine rundum positive Bilanz: In der Saison 2024/25 überschritt die Liga erstmals seit 2018/19 wieder die Marke von einer Million Zuschauer:innen. Zudem stellte die win2day ICE rund 20 Spieler für die österreichische Nationalmannschaft, die bei der WM 2025 mit Platz 8 ein historisches Ergebnis erzielte. „Unser Fazit fällt sehr positiv aus: Eishockey ist in Österreich weiterhin im Aufwind. Gemeinsam mit der Liga haben wir wichtige Meilensteine wie die Gründung der win2day AWHL gesetzt. Für uns ist klar: Eishockey und win2day passen perfekt zusammen“, betont Georg Wawer, Managing Director win2day.

Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger ergänzt: „Wir blicken sehr positiv auf die vergangene Saison zurück. Gemeinsam mit win2day und den Teams haben wir im letzten Sommer unser Maßnahmenpaket „Growing the Bubble“ geschnürt und unsere Ideen erfolgreich umsetzen können. Die Medienresonanz, der Zuschauerzuspruch und die Stimmung in den Hallen waren wirklich beeindruckend“.

Nicht minder beeindruckend ist das hohe Niveau der ICE. Dazu Feichtinger: „Im kommenden Jahr werden erstmals alle vier Nationen (Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien) der win2day ICE Hockey League an der Weltmeisterschaft der Top-Division teilnehmen. Das ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung.“

Besonders stolz ist man auf die Entwicklung im Frauen-Eishockey. Die Premierensaison der win2day Austrian Women’s Hockey League endete mit einem Final Four-Turnier in Linz, das über 1.000 Fans begeisterte. Mit den Villach Lady Hawks stößt zur neuen Saison ein weiteres Team hinzu. Parallel dazu gelang dem österreichischen Damen-Nationalteam der Aufstieg in die höchste Division – ein weiterer Beweis für die Dynamik im Frauensport. „Equal Play ist für uns kein Schlagwort, sondern Haltung. Mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Nachwuchs, mehr Sponsorings und letztlich mehr Professionalisierung. Genau das wollen wir als Partner aktiv vorantreiben“, so Wawer.

Auch wenn durch erhöhte Glücksspielabgaben und Wettgebühren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind, bekennt sich win2day klar zur langfristigen Partnerschaft: „Wir fördern Sportlerinnen und Sportler – mit und ohne Behinderung – immer und nachhaltig mit der gleichen Wertschätzung. Planbarkeit ist im Sport wichtig, um Spitzenergebnisse zu erreichen. win2day bleibt trotz höherer Steuerlast Hauptsponsor im österreichischen Sport und in der win2day ICE Hockey League“, erklärt Wawer.

Neben klassischem Sponsoring setzt win2day verstärkt auf Fan-Interaktion – von Podcasts über Gewinnspiele bis zu Aktivierungsformaten, die den Sport hautnah erlebbar machen.

Am kommenden Freitag startet die win2day ICE Hockey League in die neue Saison – mit Spannung, Leidenschaft und vielen Highlights für Fans in ganz Österreich. Wer es dabei nicht in die Eishalle schafft, kann die Fernbedienung zur Hand nehmen. „In diesem Sommer haben wir wichtige Entscheidungen getroffen, die klar in die richtige Richtung weisen. Die Kooperation mit dem ORF ist dabei ein echter Glücksfall: Acht Spiele der win2day ICE Hockey League werden auf ORF 1 übertragen. Für all jene, die seit Jahren für die Liga arbeiten, ist das ein großer und bedeutender Schritt. Mit dem neuen Streaming-Partner Sporteurope.TV setzen wir zudem eine logische Entwicklung fort. Dort werden sämtliche Spiele gezeigt – mit einer neuen Preisstruktur und League Passes, wie sie auch aus der NHL bekannt sind“, so Christian Feichtinger.

Weitere Infos und Insights gibt es beim aktuellen ICE Talk zum Ligastart: https://www.youtube.com/watch?v=eEwin8-8ie0

