Caritas & STAUD`s wieder offizieller Charity-Partner des 25. Wachaumarathon

St. Pölten (OTS) -

„Mein Dank gilt Michael Buchleitner für diese Charity-Partnerschaft mit der Caritas und der Firma STAUD’S Wien, mit deren Hilfe wir Spenden für Menschen in Not in Niederösterreich sammeln können. Alles, was die Marathon-Teilnehmer*innen dafür tun müssen, ist, in Krems-Stein beim Charity-Point der Caritas über die Spendenmatte zu laufen. Am Ende des Tages wird nachgezählt und ein Euro pro Läufer*in in Form von Lebensmittelspenden der Firma STAUD'S zur Verfügung gestellt“, freut sich Christoph Riedl, Caritas Generalsekretär in Niederösterreich.

Wer wissen will, wie die köstliche Marillen-Konfitüre von Oma Staud schmeckt, der kommt am besten am Samstag bei der EXPO am Stand der Caritas vorbei und verkostet diese mit einer Palatschinke. „Ja, unsere Oma hat ein großes Herz. Ich freue mich, dass wir als Traditionsunternehmen mit starkem Bezug zur Wachau wieder beim Wachaumarathon mit dabei sind, und hoffe, den Läuferinnen und Läufern diesen Tag ein bisschen versüßen zu können“, so STAUD’S Geschäftsführer Stefan Schauer.

Bei allen Startpunkten des WACHAUmarathon sammeln Freiwillige der Caritas zurückgelassene Kleidung der Läuferinnen und Läufer ein. Die Kleidung wird im carla Krems, dem Second-Hand-Laden der Caritas, gereinigt und zugunsten von armutsbetroffenen Menschen verkauft.