ORF Vorarlberg mit „Ein Ort am Wort“ aus Bregenz

Das Format „Ein Ort am Wort“ ist ein ORF-Diskussionsangebot, das sich mit aktuellen Themen auf Gemeindeebene auseinandersetzt und die Menschen vor Ort zum Gespräch einlädt. Die Vorarlberg-Ausgabe von „Ein Ort am Wort“ findet am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 19.30 Uhr im Gasthaus Kornmesser in Bregenz statt. Thema ist die von der Bregenzer Stadtregierung geplante City-Maut. Was kann sie für Bregenz bringen? Braucht Bregenz eine solche Maut überhaupt? Und wie könnte sie umgesetzt werden?

Alle können mitreden

ORF-Vorarlberg-Moderator David Breznik holt die unterschiedlichen Meinungen zur City-Maut in Bregenz ein. Diskutiert wird u. a. mit dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch und Clemens Sagmeister, dem Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz. Alle Gäste im Publikum sind eingeladen, sich zu Wort zu melden und sich an der Diskussion zu beteiligen.

Live in den Medien des ORF Vorarlberg

Das tägliche TV-Magazin „Vorarlberg heute“ meldet sich am 17. September ab 19.00 Uhr direkt aus Bregenz mit einem Live-Bericht. ORF Radio Vorarlberg überträgt die gesamte Diskussion live ab 19.30 Uhr. Die Sendung steht anschließend zum Nachhören auf ORF Sound bereit. Online wird die Veranstaltung live auf vorarlberg.ORF.at und auf der Streamingplattform ORF ON übertragen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Themen, die bewegen, stehen bei ‚Ein Ort am Wort‘ im Mittelpunkt. In der verkehrsgeplagten Landeshauptstadt Bregenz denken die Verantwortlichen bereits seit einiger Zeit über eine City-Maut nach. Die Meinungen dazu gehen allerdings auseinander. Wir vom ORF Vorarlberg möchten allen, die ihre Ansicht dazu kundtun möchten, Raum und Bühne geben, live vor großem Publikum über all unsere Medien mitzudiskutieren.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Unterschiedliche Meinungen aus der Bevölkerung und von Entscheidungstragenden live hör- und sichtbar zu machen, ist eine der wichtigen Aufgaben des ORF, der wir gerne auf allen Kanälen nachkommen. Ich freue mich über dieses Format, bei dem ORF-Vorarlberg-Moderator David Breznik überall dort ist, wo es wichtige und heiß diskutierte Themen gibt.“