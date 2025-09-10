Global Student Satisfaction Award 2025: FH St. Pölten gewinnt internationalen Spitzenpreis

St. Pölten (OTS) -

Die Fachhochschule St. Pölten ist Gewinnerin des Global Student Satisfaction Awards 2025 in der Kategorie „Quality of Student Life“. Der Sieg im Finale gegen Hochschulen aus den USA und Thailand unterstreicht, was Studierende aus aller Welt an St. Pölten schätzen: eine exzellente akademische Ausbildung, persönliche Betreuung und ein lebendiges, unterstützendes Umfeld, das Studium und persönliche Entwicklung ideal miteinander verbindet.

Johann Haag, Geschäftsführer der FH St. Pölten, nahm die Auszeichnung bei der jährlich stattfindenden Konferenz der European Association for International Education (EAIE) am 9.9.2025 in Göteborg (Schweden) entgegen.

„Wir freuen uns über diese besondere Auszeichnung. Dieser Erfolg unterstreicht die hohe Qualität, die wir unseren Studierenden an unserem Campus bieten, und bestätigt unsere Positionierung als weltoffene, international anerkannte Hochschule: Mit unseren Studiengängen, mit unseren Forschungsprojekten, mit unseren diversen Partner*innen aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie mit unserer European University. Mit dieser Auszeichnung stärken wir nicht nur unsere internationale Sichtbarkeit, sondern auch die Position der FH St. Pölten als wichtigen Player in der Hochschullandschaft – regional, national und in ganz Europa“, erklären Johann Haag und Hannes Raffaseder, Geschäftsführer der FH St. Pölten.

Meilenstein unserer erfolgreichen Entwicklung

Der Gewinn dieses Awards reiht sich ein in die erfolgreiche Entwicklung der FH St. Pölten in den vergangenen Jahren: Das Studienangebot wurde kontinuierlich erweitert, die Forschungserlöse sind deutlich gestiegen, und mit der Leitung der European University Allianz E³UDRES² gestaltet die FH St. Pölten aktiv den europäischen Hochschulraum mit. Zudem verzeichnet die Hochschule aktuell die höchste Zahl an Studierenden und Mitarbeitenden in ihrer Geschichte.

Über den Global Student Satisfaction Award

Der Global Student Satisfaction Award ist ein renommierter internationaler Preis, der alle zwei Jahre von der Plattform Studyportals in Partnerschaft mit dem British Council (IELTS) vergeben wird. Die Auszeichnung wird in sieben Kategorien verliehen und basiert ausschließlich auf dem Feedback von mehr als 100.000 Studierenden zu über 1.200 Universitäten aus der ganzen Welt.

