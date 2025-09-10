Wien (OTS) -

Im 16. Jahrhundert war der prächtige Josefsplatz im Herzen Wiens ein Lustgarten, später gab es ein Theater und die Hofreitschule. Heute ist der Platz mit der Österreichische Nationalbibliothek und ihrem Prunksaal ein unschätzbar wertvolles, weltberühmtes Kulturgut.

Hier, im Erdgeschoß und 1. Stock, feiert die erste Ausgabe der Vienna Highlights Art Fair ihre Premiere. Eingerahmt von barocken Prachtbauten und nur einen Steinwurf entfernt von Wiens wichtigsten Galerien, können SammlerInnen und KunstfreundInnen vom 19. bis 21. September 2025 die Essenz der österreichischen Kunst bestaunen - und natürlich kaufen.

Zu den zahlreichen teilnehmenden Galerien zählen Galerie Susanne Bauer, Kunsthandel Freller, Galerie Gölles, Kunsthandel Hieke, Galerie Kopriva Krems, Galerie Sylvia Kovacek, Galerie Lang Wien, Lilly’s Art, Galerie Magnet, Galerie Maier, Kunsthandel Moskat, Reinisch Contemporary, Kunsthandel Runge, Schütz Fine Art, Galerie Martin Suppan, Galerie Tanglberg, Kunsthandel Widder, Kunsthaus Wiesinger u.v.m.

Die „Curated Contemporary Exhibition by Günther Oberhollenzer“ bringt zahlreiche KünstlerInnen, die es in der eigens kuratierten Schau zu entdecken gilt.

Ein weiteres Highlight ist die szenische Aufführung im Prunksaal von Yasmina Rezas „Kunst“ (Freitag, 19.9., 19:30 Uhr) in einer speziell für den Vienna Highlights Art Fair adaptierten Fassung. (Darsteller: Dominik Kaschke, Ingo Paulick, Markus Tavakoli)

Die Künstlerin Antonia Riederer wiederum wird am Samstag, 20.9., 16 Uhr, Sala Terrena ihr neues Kunstbuch „compositions“ exklusiv präsentieren.

Info:

Vienna Highlights Art Fair, 19.-21. September 2025

Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

www.highlights.info

Öffnungszeiten:

täglich 11-19 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Vienna Highlights Art Fair vom 19. bis 21. September 2025

Wiens neue Herbstmesse in der Österreichischen Nationalbibliothek

Datum: 19.09.2025, 11:00 Uhr - 21.09.2025, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Österreichische Nationalbibliothek

Josefsplatz 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.highlights.info