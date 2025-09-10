„Schauplatz Gericht“: Mobbing wegen Jogginghose?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der aktuellen „Schauplatz Gericht“-Ausgabe am Donnerstag, dem 11. September 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Fälle:



Schüler wegen Jogginghose gemobbt?



Dimitrie T. besuchte eine Bau-HTL in Wien im Abendlehrgang. Doch nun fordert der ehemalige Schüler 130.000 Euro Verdienstentgang und Schmerzengeld als Amtshaftung von der Republik. Denn er sei an der Schule gemobbt worden, weil er wegen einer Hauterkrankung ausschließlich Jogginghosen tragen konnte. Auch hätte er unbegründet schlechte Noten bekommen, so Dimitrie T. Das bestreitet die Bildungsdirektion Wien, vielmehr habe der junge Mann mehrmals Äußerungen gemacht, die einige Lehrer:innen als Bedrohung aufgefasst haben. Die Auseinandersetzungen eskalierten 2021, die Schulleitung schloss den Schüler wegen gefährlicher Drohung von der Schule aus. Dimitrie T. wandte sich an das Bundesverwaltungsgericht und dort wurde die Suspendierung als ungerechtfertigt aufgehoben.



Besitzstörung durch einen Hund?



Herr und Frau N. haben in der Nähe von Zell am See ein altes Bauernhaus renoviert, in das sie vor zwei Jahren eingezogen sind. Aber das Landleben gestaltet sich für die beiden nicht ganz einfach. Es gibt mehrfach Probleme mit den Nachbarn, die von einem lauten Hahn über wechselseitige Anzeigen bei der Baupolizei bis hin zu Stalking-Vorwürfen reichen. Und nun hat Frau N. auch noch eine Besitzstörungsklage bekommen, weil ihr Hund widerrechtlich ins Feld eines Nachbarn gelaufen sei.



Landgut zu billig verkauft?



Franz H. hat ein schönes Landgut mit Gasthof in der Nähe von Salzburg zu einem sehr niedrigen Preis verkauft. Mittlerweile ist er verstorben. Dennoch versuchen seine Neffen, das Rechtsgeschäft nachträglich vor Gericht aufheben zu lassen. Der Onkel sei damals gesundheitlich schwer angeschlagen und daher nicht geschäftsfähig gewesen. Der Käufer habe das arglistig ausgenutzt.