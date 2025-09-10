  • 10.09.2025, 14:18:32
  • /
  • OTS0149

Grüne fordern sofortigen Nationalen Sicherheitsrat nach Angriff auf EU-Gebiet

Bundesregierung muss Gefahr für Österreich erstnehmen

Wien (OTS) - 

„Die Verletzung des Luftraums und der direkte Angriff auf polnisches Staatsgebiet markiert eine neue Eskalationsstufe im russischen Krieg“, betont Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen. „Russland greift nicht mehr nur die Ukraine an, sondern zielt auf die Europäische Union – mit hybriden Mitteln, und mittlerweile auch physischen Aggressionen. Das ist auch eine direkte Gefahr für Österreich – die Bundesregierung muss diese ernstnehmen. Deshalb fordern wir eine sofortige Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats“

Die Grünen fordern eine dringliche Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. „Wir brauchen eine klare Lageeinschätzung durch das Heeresnachrichtenamt und der Expert*innen, um eine umfassende Analyse über die aktuelle Bedrohung zu bekommen und zu beraten. Wir dürfen jetzt nicht Blind darauf warten, dass in Österreich etwas passieren kann, sondern müssen auf jegliche Eskalation vorbereitet sein“, so David Stögmüller, Sprecher für Landesverteidigung.

Stögmüller warnt vor den Risiken für Österreich: „Wir brauchen sofort volle Transparenz über mögliche österreichische Exporte nach Russland und seine Verbündeten. Schon in der Vergangenheit wurden österreichische Teile in Drohnen gefunden, die in Kriegsgebieten eingesetzt wurden. Das darf sich nicht wiederholen.“ Die Grünen bringen dazu eine umfassende parlamentarische Anfrage ein.

Ein weiteres strukturelles Problem müsse endlich gelöst werden: Während Kriegswaffenexporte dokumentiert werden, schaut man bei Dual-Use-Güter und Waffenzubehör gerne weg. „Genau diese Graubereiche sind brandgefährlich – hier gefährdet man Österreichs Ansehen bei den internationalen Partnern“, so Stögmüller abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright