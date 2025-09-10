LILLIS BALLROOM gewinnt „Preis der Vielfalt 2025“

Wien (OTS) -

LILLIS BALLROOM gewinnt den „Preis der Vielfalt 2025“ für sein außergewöhnliches Engagement im Bereich Vielfalt, Diversität und Inklusion. Die Auszeichnung (Kategorie KMU) wurde dem inklusiven Tanzstudio im Rahmen des Diversity Balls am 6. September 2025 im Wiener Rathaus verliehen.

„Dieser Preis ist für uns eine große Ehre und macht uns unglaublich stolz. Was als Idee begann, Tanzkurse für Sehende, Sehbeeinträchtigte und blinde Menschen gemeinsam zu gestalten, ist heute zu einem Ort geworden, an dem Vielfalt, Chancengleichheit und Freude am Tanzen im Mittelpunkt stehen. Die Auszeichnung schenkt unserer Arbeit wertvolle Sichtbarkeit und bestärkt uns darin, noch mehr Menschen mit unserer Vision zu erreichen“, sagt Petra Schön, Leiterin von LILLIS BALLROOM.

Gesellschaftliche Offenheit

LILLIS BALLROOM verfolgt die Vision, Tanzen für alle zugänglich zu machen und damit Barrieren und Vorurteile abzubauen. Das Team entwickelte von Beginn an eine Unterrichtsform gemeinsam mit blinden, sehbeeinträchtigten und sehenden Tänzer*innen. Daraus entstand das inklusive und barrierefreie Tanzstudio LILLIS BALLROOMfür mehr Vielfalt und Freude beim Erlernen von Tango Argentino, unabhängig von Sehvermögen, Alter, kultureller Herkunft, sexueller Orientierung, Religion oder geschlechtlicher Identität.

Tango Blind Dance als Teamerfahrung

Das Konzept den Tango blind zu tanzen, eignet sich auch besonders als Teambuilding-Format für Firmen, die dieses Angebot in ihr Seminar integrieren möchten. Der Tango wird damit zum Werkzeug für Führung, nonverbale Kommunikation und achtsames Miteinander. Beim Tango-Tanzen mit verbundenen Augen wird Führung unmittelbar erfahrbar: Wer führt, muss klar und zugleich empfänglich sein. Wer folgt, braucht Vertrauen und Selbstverantwortung.

257 m2 barrierefrei am Ufer des Donaukanals

Firmen und Organisationen können dafür die Räume von Lillis Ballroom mieten. Sie sind modern, barrierefrei, hochwertig eingerichtet, variabel nutzbar und liegen nur 5 Minuten von der U-Bahn-Station U4/U6 „Spittelau“ und 3 Minuten von der Park&Ride Anlage Spittelau entfernt. NGOs und Social Businesses erhalten einen Rabatt von 40%.

Sensibilisierung, Performances und Interventions

Weiters finden sich im Angebot Sensibilisierungs-Workshops und Bewegungsangebote – sogenannte Interventions – die auf Konferenzen und Tagungen stattfinden können. Mit blickdichten Tanzbrillen erleben die Teilnehmenden, wie es ist, sich ohne Sehen durch den Raum zu bewegen.

Facts

Was als visionäres Konzept 2016 begann, ist heute ein dynamischer und inklusiver Treffpunkt, wo sich unter dem Namen LILLIS STADTBAHNBÖGEN drei Bereiche vereinen: ein inklusives Tanzstudio, eine barrierefreie Eventlocation und ein gemeinnütziger Verein.

www.lillisstadtbahnboegen.com

Das Latin-Tanzstudio LILLIS BALLROOM wurde von Lilli Kahane, selbst hochgradig sehbeeinträchtigt, gegründet – getragen von der Vision, nach eigenen Diskriminierungserfahrungen im Tanz einen Raum zu schaffen, der frei von Barrieren und Vorurteilen ist. 2018 öffnete das Tanzstudio in den historischen Stadtbahnbögen in der Spittelau seine Pforten. www.lillisballroom.at

Die barrierefreien und modern Stadtbahnbögen am Donaukanal können für Workshops, Trainings, Seminare, Events und Feiern aller Art (B2B & B2C) gemietet werden.

www.stadtbahnboegenmieten.com.

Der Verein TANZEN OHNE GRENZEN ermöglicht inklusive Bildungsangebote und Sensibilisierungs-Workshops für Schulen, Bildungseinrichtungen und Organisationen.

www.tanzenohnegrenzen.com

Trimester-Kursbeginn

Das Herbstprogramm 2025 startet mit Schnupperstunden am 15., 16. und 17. September. Die Workshops „Tango-Dancing in the Dark“, in denen mit verbundenen Augen getanzt wird, sind garantiert ein Highlight und bieten eine intensive Erfahrung, die nachwirkt. Weiters im Kursprogramm: Tango for Expats, Tango Argentino, Salsa & Bachata, Queer Tango etc.

Datum: 15.09.2025, 18:45 Uhr - 17.09.2025, 21:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Lillis Ballroom

Spittelauer Lände 12 / Stadtbahn­bögen 326–329

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.lillisballroom.at/produkt-kategorie/herbsttrimester-2025/