- 10.09.2025, 14:07:03
- /
- OTS0145
Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec
Morgen, 11. September um 9 Uhr
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die
Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates
Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA und Präsidentin LAbg Ingrid Korosec nehmen Stellung zu aktuellen seniorenpolitischen Themen.
Datum: Donnerstag, 11.09.2025, 09:00
Ort: Conditorei Sluka, Klimt-Zimmer
Kärntner Straße 13-15, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SER