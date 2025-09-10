Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec

Wien (OTS) -

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA und Präsidentin LAbg Ingrid Korosec nehmen Stellung zu aktuellen seniorenpolitischen Themen.

Datum: Donnerstag, 11.09.2025, 09:00

Ort: Conditorei Sluka, Klimt-Zimmer

Kärntner Straße 13-15, 1010 Wien