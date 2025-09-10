  • 10.09.2025, 13:32:33
NEOS Wien / Bakos zu Kopftuchverbot: „Jedes Kind braucht den Raum zur freien Entfaltung“

NEOS Wien begrüßen den heutigen Vorstoß der Bundesregierung zum Thema Kopftuchverbot für unter 14-Jährige.

Wien (OTS) - 

„Jedes Kind, besonders in jungen Jahren, braucht den Raum zur freien Entfaltung, ganz unabhängig vom Geschlecht. Wir begrüßen, dass diese Maßnahme Teil eines umfassenden Pakets ist, das darauf abzielt, die Selbstbestimmung von Mädchen zu stärken und gleichzeitig veraltete Männlichkeitsbilder aufzubrechen. So schaffen wir eine gerechte Grundlage für die selbstbestimmte Entwicklung aller“, sagt dazu Dolores Bakos, Integrations- und Frauensprecherin der NEOS Wien.

NEOS stehen seit jeher für eine Schule, die frei ist von gesellschaftlichem und religiösem Zwang: Jedes Kind soll sich in der Schule entfalten können, unabhängig von Herkunft oder Glauben.

Das Kopftuchverbot ist ein notwendiger Schritt im Einsatz gegen Diskriminierung junger Mädchen und dient dem Schutz vor Druck und Zwang, vor allem vor Eintritt der Mündigkeit. Schule ist ein Ort des gemeinsamen Lernens und darf nicht zu einem Ort der Spaltung werden, an dem Mädchen nach „Kopftuch“ oder „kein Kopftuch“ getrennt werden.

Geplante Begleitmaßnahmen für den in Begutachtung gegebenen Gesetzesentwurf ist neben der Stärkung von Mädchen auch das Einbinden von Eltern, Lehrkräften, Burschen sowie der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Ebenso ist eine zielgerichtete Burschen- und Männerarbeit geplant, um das Bewusstsein für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu stärken.

