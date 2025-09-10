  • 10.09.2025, 13:32:03
younion Pensionistenvertretung: Gerechte Lösung für Pensionsanpassung 2026!

Wien (OTS) - 

Die Pensionist:innenvertretung der younion _ die Daseinsgewerkschaft, Hauptgruppe 7, fordert für das Jahr 2026 eine faire Abgeltung der Teuerung. „Es darf nicht sein, dass die Sanierung des Budgets ausgerechnet auf dem Rücken der Pensionist:innen erfolgt“, betont Eduard Aschenbrenner, Vorsitzender der Hauptgruppe 7.

Angesichts einer aktuellen Teuerungsrate von rund 4 Prozent ist eine vollständige Anpassung der Pensionen unverzichtbar, um die Kaufkraft der älteren Generation zu erhalten. „Die Pensionist:innen haben ihr Leben lang einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren unseres Sozial- und Wirtschaftssystems geleistet. Sie verdienen es, im Alter nicht durch Kaufkraftverluste in finanzielle Bedrängnis zu geraten“, unterstreicht die Gewerkschaftsvertretung.

Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Eduard Aschenbrenner macht deutlich, dass die Finanzierung von Budget- und Krankenkassensanierungen sowie Konjunkturpaketen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist: „Die Lasten müssen gerecht verteilt werden – auch Banken, große Konzerne und andere wirtschaftlich starke Gruppen sind gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Es wäre zutiefst unsozial, wenn ausgerechnet die ältere Generation überproportional belastet würde.“

Die Vertretung appelliert daher an die politischen Entscheidungsträger:innen, im Sinne von Fairness und Respekt vor den Lebensleistungen der älteren Generation zu handeln. Nur eine solidarische Lösung kann das Vertrauen der Menschen in eine gerechte Sozialpolitik sichern.

Rückfragen & Kontakt

younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
01/31316 - 83617
presse@younion.at

www.younion.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
