Petschar: Deutliche Steigerung beim Käseverbrauch in Österreich

Der Verbrauch von Käse hat gemäß den Zahlen der Statistik Austria im letzten Jahr deutlich zugelegt. Der Zuwachs des jährlichen Käseverbrauchs um 10 % auf mittlerweile 26,5 kg pro Kopf bestätigt den langfristig steigenden Trend. „Mit diesen erfreulichen Zahlen werden die Bemühungen der heimischen Milchwirtschaft nach höchster Qualität, Nachhaltigkeit, Vielfalt und gutem Geschmack eindrucksvoll bestätigt“, erklärte dazu der Präsident des Milchverbandes Österreich, Dir. Helmut Petschar, zu den jüngst veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria, zumal die steigende Entwicklung auch in anderen Statistiken bestätigt wird.

Käse ist das mit Abstand wichtigste Produkt der heimischen Milchwirtschaft, auch im Außenhandel. Mehr als die Hälfte der heimischen Milch wird zu Käse verarbeitet.

Die steigende Beliebtheit von Käse begründet sich im hohen Nährwert, vor allem ist Käse ein wichtiger Lieferant von hochwertigem Eiweiß, dieser Trend wird in der aktuellen Ernährungsdiskussion in den verschiedenen Lebenssituationen als sehr wichtig erachtet, weiters der natürliche Gehalt an wichtigen Mineralien, wie Calcium, und Vitaminen, ein unschlagbarer Vorteil, der von Imitaten nicht erreicht wird. Von besonderer Bedeutung ist die große Vielfalt an verschiedenen, geschmackvollen Käsesorten, die je nach Belieben direkt konsumiert oder auch zum Kochen verwendet werden kann. Käse ist somit ein vielfältig einsetzbares, geschmackvolles und sehr hochwertiges Lebensmittel.

Von besonderer Bedeutung ist der hohe Nachhaltigkeitsstandard heimischer Käseprodukte. Die Milchproduktion erfolgt in Österreich gentechnikfrei, es gibt strenge Auflagen in der Fütterung, z. B. der Verzicht auf Soja aus Übersee oder auf Palmölprodukte, ein hoher Anteil an Rau- und Grundfutter in den Rationen, angepasste Zuchtziele, der EU- weit höchste Bioanteil, Maßnahmen, die gemäß einer Studie des EU Forschungsinstituts JRC zu den EU-weit besten Klimaschutzwerten führen, weiters eine hohe Rohmilchqualität und besondere Qualitätsschienen, wie die Heumilch, die in der Käseproduktion von großer Bedeutung ist. Zuletzt wurden mit dem Programm Tierhaltung plus im Tierwohlbereich weitere Verbesserungen umgesetzt.

Voraussetzung für diese erfreuliche Entwicklung ist das hervorragende Ausgangsprodukt, hochqualitative Milch aus Österreich, am Bauernhof unter größter Sorgfalt und durchgehender Kontrolle erzeugt und in den regional strukturierten Molkereien und Käsereien verarbeitet wird. Mit dem AMA- Gütesiegel und dem österreichischen Lebensmittelcodex werden dabei besondere Qualitätsstandards garantiert. Höchster Genuss ist damit garantiert. „Diese hohe Qualität heimischer Käseprodukte wird bei internationalen Wettbewerben bzw. Prämierungen immer wieder bestätigt“, ergänzte Petschar.