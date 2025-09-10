Wechsel an der Spitze der Europäischen Reiseversicherung und der Europ Assistance: Jochen Zöschg folgt auf Wolfgang Lackner

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Europäischen Reiseversicherung AG bestellt Jochen Zöschg zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Zudem wird er Geschäftsführer der Europ Assistance Österreich sowie Mitglied des Europ Assistance Northern Europe Management Committees.

Mit 1. Oktober übernimmt Jochen Zöschg die Leitung der Europäischen Reiseversicherung und der Europ Assistance Österreich und folgt damit auf Wolfgang Lackner, der sich aus den Unternehmen zurückzieht.

„ Wir freuen uns sehr, Jochen in unserem Managementteam willkommen zu heißen. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Versicherungsbranche und seiner Expertise im Bereich der technologischen Transformation wird er unsere Wachstumsambitionen weiter vorantreiben und neue Impulse für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten in Österreich und Northern Europe setzen “, sagt Pascal Baumgarten, CEO Mobility, Northern and Eastern Europe, Europ Assistance Group.

Jochen Zöschg war zuletzt Mitglied des Vorstands bei der Zurich Versicherungs AG und verantwortete dort die Bereiche Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Der promovierte Jurist begann seine Karriere bei der Zurich im Jahr 1998 und durchlief seither zahlreiche Schlüsselpositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Underwriting sowie Schaden. Zudem war er als Leiter des CEO-Büros und Mitglied des Executive Teams auf europäischer Ebene in der Zentrale der Zurich Gruppe in der Schweiz beschäftigt.

Neben seiner operativen Tätigkeit war Jochen Zöschg auch als Aufsichtsrat in der Bonus Pensionskasse AG, der Bonus Vorsorgekasse AG und der Concisa Vorsorgeberatung und Management AG tätig.

Wolfgang Lackner gehörte fast 17 Jahre lang dem Vorstand der Europäischen Reiseversicherung an. Er begann im Jahr 2008 als Finanzvorstand (CFO) und übernahm im Jahr 2014 den Vorsitz des Vorstands. 2023 wurde er zudem Geschäftsführer der Europ Assistance Österreich.

„ Wolfgang Lackner war maßgeblich an der positiven Entwicklung der Unternehmen beteiligt und hat zur Positionierung der Europäischen Reiseversicherung und der Europ Assistance als Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten beigetragen. Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft sowie Jochen Zöschg viel Erfolg in seiner neuen Rolle ", sagt Gregor Pilgram, Aufsichtsratsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung und CEO der Generali Österreich.

ÜBER DIE EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG

Die Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten integrierten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Group ist ein weltweit führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen und Reiseversicherun-gen. Seit der Gründung im Jahr 1963 unterstützt das Unternehmen Menschen in über 200 Ländern und Regionen – unter anderem mit medizinischer Hilfe auf Reisen, Mobilitäts- und Pannenhilfe, Services rund ums Zuhause, Gesundheits- und Seniorenbetreuung sowie Concierge-Leistungen. Als Teil der Generali Group gilt Europ Assistance als Pionier des Assistance-Konzepts. In Österreich ist Europ Assistance ausschließlich im Assistance-Geschäft tätig und bietet keine Versicherungsprodukte an.