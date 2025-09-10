Kompakt: Instrumentelle Funk-Fliegeruhren

Hamburg (OTS) -

Fliegeruhren sind in der Regel mit zahlreichen Funktionen ausgestattet - und entsprechend groß im Durchmesser. Oft liegen diese instrumentellen Zeitmesser bei 43 Millimeter und mehr. CITIZEN bricht mit dieser Regel und beweist mit der neuen PROMASTER SKY RC 41, dass es durchaus möglich ist, Features wie 26 Ortszeiten, einen Chronographen, ein lichtbetriebenes und funkgesteuertes Eco-Drive-Werk (Radio Controlled) sowie eine innenliegende Rechenschieber-Lünette für flugrelevante Berechnungen in einem 41-Millimeter-Gehäuse übersichtlich und funktionell unterzubringen. Die neuen SKY-Modelle sind ideal für Piloten, Abenteurer und moderne Entdecker, für die CITIZEN in den PROMASTER-Reihen SKY, LAND und MARINE seit über 35 Jahren Uhren für den professionellen Einsatz entwickelt. Die kompakten Fliegerchronographen kommen in drei Varianten: In Edelstahl mit schwarzem oder blauem Zifferblatt sowie in einer grau beschichteten Variante mit dunkelgrünem Zifferblatt. Die neuen Modelle sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu ab 549 Euro erhältlich.

PROMASTER SKY 41 - CITIZENs kompakte Fliegerchronographen

Die ersten SKY-Modelle mit einem ähnlich kompakten Durchmesser präsentierte CITIZEN bereits im Frühjahr 2025. Diese neuen Modelle sind nun jedoch funkgesteuert und mit einer innenliegenden Rechenschieber-Lünette zum Ermitteln des Treibstoffverbrauchs bzw. der Tankmenge ausgestattet. Über eine zweite Krone auf der 8-Uhr-Position lassen sich diese

Einstellungen vornehmen. Im Inneren schlägt das Inhouse-Kaliber H800, das die Funksignale einer Atomuhr empfangen kann und entsprechend sekundengenau geht.

Selbst bei einem nicht vorhandenen Signal liegt die Ganggenauigkeit bei +/-15 Sekunden pro Monat. Dazu kommen ein kratzfestes Saphirglas mit Antireflex-Beschichtung, Magnetresistenz sowie eine Wasserdichtigkeit bis 20 bar.

*Eco-Drive ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle antreibt, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Als erste Technologie dieser Art in der Uhrenindustrie wurde Eco-Drive von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Über PROMASTER:

Seit ihrem Debüt im Jahr 1989 hat sich die PROMASTER zu einer Ikone unter den professionellen Sportuhren entwickelt. Sie ist bekannt für ihre überragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in extremen Outdoor-Umgebungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die drei Klassifizierungen der Serie sind auf hohe Leistung und Langlebigkeit ausgelegt: MARINE - für Taucher, LAND - für Bergsteiger, und SKY - für die Luftfahrt. PROMASTER ist ausschließlich auf optimale Funktionalität, Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt und inspiriert die Phantasie von Generationen aktiver Sportbegeisterter, die ihre körperlichen und geistigen Grenzen überschreiten.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

