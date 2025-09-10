Croma-Pharma erhält als erst zweites österreichisches Unternehmen FDA-Zulassung für Hyaluronsäure-Filler

Leobendorf (OTS) -

Das österreichische Familienunternehmen Croma-Pharma GmbH hat mit der Zulassung seines innovativen Hyaluronsäure-Fillers Obagi saypha® MagIQ™ durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit zählt Croma-Pharma zu einem äußerst exklusiven Kreis: als das erst zweite österreichische Unternehmen erhält Croma eine FDA-Zulassung. Die Zulassung erfolgt für ein Medizinprodukt im Bereich der ästhetischen Medizin.

Die Zulassung ebnet den Weg für den US-Markteintritt 2026. Das Produkt wird unter der renommierten Marke Obagi Medical, Teil der globalen Waldencast-Gruppe, in den USA eingeführt. Die Kombination ausösterreichischer Innovationskraft und amerikanischer Markenbekanntheit soll neue Maßstäbe im Bereich integrierter ästhetischer Lösungen setzen.

„Diese FDA-Zulassung ist nicht nur ein Meilenstein für Croma, sondern auch für den österreichischen Pharmastandort insgesamt,“ erklärt Andreas Prinz, CEO von Croma-Pharma. „Sie bestätigt die internationale Spitzenqualität unserer Technologie und unser langfristiges Engagement, innovative und sichere Produkte für Ärzte und Patienten weltweit zu entwickeln.“

Obagi saypha® MagIQ™ basiert auf der firmeneigenen MACRO Core Technology™, die eine stabilisierte 3D-Matrix aus Hyaluronsäure mit besonders hoher Dichte erzeugt. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung, kontrollierte Injektionseigenschaften und natürliche, langanhaltende Ergebnisse.

Die Zulassung erfolgte auf Basis einer umfangreichen US-Zulassungsstudie mit 270 Patienten zur Behandlung von Nasolabialfalten. Die Studie erfüllte den primären und zusätzliche sekundäre Endpunkte und zeigte ein exzellentes Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil bei Patient:innen über ein weites Spektrum von unterschiedlichen Hauttypen.

„Mit über 110 Millionen produzierten Hyaluronsäure-Spritzen und jahrzehntelanger Erfahrung ist es unser Anspruch, ästhetische Medizin auf höchstem Niveau mitzugestalten – wissenschaftlich fundiert, sicher und wirksam,“ so Prinz weiter. „Die FDA-Zulassung eröffnet uns nicht nur den Zugang zum größten Ästhetikmarkt der Welt, sondern bestätigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.“

Nach dem Markteintritt von Obagi saypha® MagIQ™ in den USA sind bereits weitere Produkte aus der saypha®-Linie, wie saypha® ChIQ™, in Vorbereitung – vorbehaltlich weiterer FDA-Zulassungen.

