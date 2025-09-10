  • 10.09.2025, 12:38:04
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Ausverhandelte Vereinbarungen sind einzuhalten

Wien (OTS) - 

Die Einladung des Finanzministers und des Beamtenstaatssekretärs an die Gewerkschaften, in Gespräche über den Gehaltsabschluss für 2026 einzutreten, ist für Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Kurienobmann der angestellten Ärzte, nicht nachvollziehbar. „Einmal ausverhandelte Vereinbarungen und Abschlüsse sind einzuhalten und umzusetzen. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es besonders wichtig, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf geltende Gehaltsabschlüsse verlassen können.“

Mit dem Abschluss, den die Gewerkschaft für die Gemeindebediensteten ausverhandelt hat, wurde nicht nur für das laufende Jahr 2025 eine Inflationsanpassung festgelegt, sondern auch für 2026 eine Erhöhung der Gehälter um die abgerechnete Inflation plus 0,3 Prozent (linear) vereinbart. Der geltende zweijährige Abschluss wurde im Nationalrat auch von allen Parteien außer NEOS beschlossen.

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der Österreichischen Ärztekammer, hält fest: „Wertschätzung sieht anders aus. Es kann nicht sein, dass nun etwas aufgemacht werden soll, was bereits ausverhandelt wurde. Vereinbarungen und Abschlüsse müssen eingehalten und auch umgesetzt werden.“

„Die budgetäre Lage ist gerade herausfordernd, aber anstatt mit strukturellen Innovationen oder Konzepten die Arbeitssituation für die Bediensteten des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) zu verbessern, soll ein bereits ausverhandelter Abschluss wieder aufgeschnürt werden – das ist inakzeptabel“, kommentiert Vizepräsident Maldonado-González.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW

