Heute startet „Yellow September“, der Aktionsmonat für psychosoziale Gesundheit

Schumann: Psychosoziale Gesundheit muss aktiv angesprochen werden

Wien (OTS) - 

Mit dem heutigen „Welttag der Suizidprävention“ startet erstmals der „Yellow September“ in Österreich: ein bundesweiter Aktionsmonat von 10. September bis 10. Oktober, der Bewusstsein für psychosoziale Gesundheit schafft, Tabus bricht und Hilfesuchverhalten frühzeitig fördert.

Gelb als Zeichen der Hoffnung

„Wir wollen mit dem ‚Gelben September‘ ein starkes Zeichen setzen: für mehr Offenheit, Solidarität und Unterstützung im Bereich der psychischen Gesundheit. Niemand soll alleine bleiben müssen, wenn es ihm oder ihr schlecht geht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über mentale Gesundheit sprechen, Hilfsangebote sichtbar machen und Betroffenen Mut geben, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen“, erklärt Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Gelb ist die internationale Farbe der Suizidprävention. Die gelb-orange Schleife steht für Fürsorge und Hoffnung. Gemeinsam mit Grün – der Farbe für psychische Gesundheit – prägt sie den „Yellow September“.

Österreichweite Veranstaltungen

Zum Auftakt wird im Namen von Bundesministerin Korinna Schumann heute Abend der Papageno-Medienpreis an Journalist:innen, die mit verantwortungsvoller und entstigmatisierender Berichterstattung einen wichtigen Beitrag zur Suizidprävention leisten, verliehen.

Unter dem Dach des „Yellow September“ finden in allen Bundesländern zahlreiche Aktionen statt – von Info-Tagen über Vorträge bis hin zu Webinaren. Den Abschluss bildet am 23. Oktober 2025 der traditionelle „Tag der psychischen Gesundheit“ im Wiener Rathaus.

Organisationen und Institutionen sind eingeladen, eigene Aktivitäten einzumelden und so gemeinsam ein starkes Signal für Enttabuisierung, Gesundheitskompetenz und Solidarität zu setzen.

