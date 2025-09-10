  • 10.09.2025, 12:17:02
Bis zu 1,056 Millionen sahen Bosnien-Herzegowina – Österreich im ORF

43 Prozent Marktanteil Topwert für ein Quali-Spiel seit 2017

Es war vielleicht eine Vorentscheidung im Kampf um die erste WM-Teilnahme seit 1998 und entsprechend groß war das Publikumsinteresse am gestrigen (9. September 2025) WM-Qualifikationsspiel Bosnien-Herzegowina – Österreich im ORF: Bis zu 1,056 Millionen Fans und im Schnitt 915.000 sahen die entscheidende zweite Halbzeit live in ORF 1 bei einem Marktanteil von 43 Prozent (Topwert für Qualifikationsspiele seit 2017) und 50 bzw. 65 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre.

Auch die ORF-Video-Streams (Spiel, Vor- und Nachberichterstattung) fanden großes Interesse: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand bisher österreichweit insgesamt 237.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 551.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 12,5 Millionen Minuten. Der Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels erzielte eine Durchschnittsreichweite von 100.600 und ist damit der bisher stärkste Livestream des heurigen Jahres.

