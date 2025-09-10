ORF-Journalisten kritisieren Festnahme unseres Kameramannes

Wien (OTS) -

Der ORF-Redaktionsrat protestiert im Namen der Korrespondentinnen und Korrespondenten auf das Schärfste gegen die Verhaftung und das mehrtägige Festhalten unseres Kameramanns durch die Behörden in der Ukraine.

Die Vorgeschichte: Kameramann Andrij Neposedov war im Auftrag von Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz auf dem Weg zu einem Dreh im Oblast Ternopil. Dabei wurde er bei einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle durch die Polizei angehalten. Anschließend verlangte ein ebenfalls anwesender Mitarbeiter des ukrainischen Militärs (TCK) Einblick in die Dokumente und forderte Neposedov auf, ihm ins Büro zu folgen. Dort wurde unser Kameramann zunächst festgehalten und dann zur Dienststelle nach Ternopil überstellt. Er wird dort gegen seinen Willen und ohne Angabe von Gründen festgehalten. Weder wurde ihm eine Kontaktaufnahme mit seiner als Assistentin im Auto mitreisenden Gattin noch mit seinem Anwalt gestattet. Erst nach mehr als zwei Tagen war dies telefonisch möglich.

Trotz mehrfacher Eingaben des Anwalts hat sich an seiner Lage nichts geändert: Er wird bereits seit vier Tagen ohne Angaben von Gründen in Ternopil festgehalten.

Wir fordern von den ukrainischen Behörden die unverzügliche Freilassung des ORF-Kameramanns und eine Erklärung, warum es zu dieser Festnahme gekommen ist. Der Kameramann ist 53 Jahre alt, war 2022 Kriegsfreiwilliger, und wurde im Einsatz für die Ukraine verwundet.

Die ORF-Korrespondentinnen und Korrespondenten danken dem österreichischen Außenministerium in Wien und der österreichischen Botschaft in Kiew für die Bemühungen gegenüber den ukrainischen Behörden. Die Ukraine will der EU beitreten und ist daher verpflichtet, europäische Standards einzuhalten, die persönliche Sicherheit und Medienfreiheit betreffen.

Dieter Bornemann

Vorsitzender des Redaktionsrates

Jörg Winter

Sprecher der ORF-KorrespondentInnen