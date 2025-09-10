  • 10.09.2025, 12:00:03
  • /
  • OTS0105

ORF-Journalisten kritisieren Festnahme unseres Kameramannes

Forderung an die ukrainischen Behörden, den ORF-Kameramann sofort freizulassen

Wien (OTS) - 

Der ORF-Redaktionsrat protestiert im Namen der Korrespondentinnen und Korrespondenten auf das Schärfste gegen die Verhaftung und das mehrtägige Festhalten unseres Kameramanns durch die Behörden in der Ukraine.

Die Vorgeschichte: Kameramann Andrij Neposedov war im Auftrag von Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz auf dem Weg zu einem Dreh im Oblast Ternopil. Dabei wurde er bei einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle durch die Polizei angehalten. Anschließend verlangte ein ebenfalls anwesender Mitarbeiter des ukrainischen Militärs (TCK) Einblick in die Dokumente und forderte Neposedov auf, ihm ins Büro zu folgen. Dort wurde unser Kameramann zunächst festgehalten und dann zur Dienststelle nach Ternopil überstellt. Er wird dort gegen seinen Willen und ohne Angabe von Gründen festgehalten. Weder wurde ihm eine Kontaktaufnahme mit seiner als Assistentin im Auto mitreisenden Gattin noch mit seinem Anwalt gestattet. Erst nach mehr als zwei Tagen war dies telefonisch möglich.

Trotz mehrfacher Eingaben des Anwalts hat sich an seiner Lage nichts geändert: Er wird bereits seit vier Tagen ohne Angaben von Gründen in Ternopil festgehalten.

Wir fordern von den ukrainischen Behörden die unverzügliche Freilassung des ORF-Kameramanns und eine Erklärung, warum es zu dieser Festnahme gekommen ist. Der Kameramann ist 53 Jahre alt, war 2022 Kriegsfreiwilliger, und wurde im Einsatz für die Ukraine verwundet.

Die ORF-Korrespondentinnen und Korrespondenten danken dem österreichischen Außenministerium in Wien und der österreichischen Botschaft in Kiew für die Bemühungen gegenüber den ukrainischen Behörden. Die Ukraine will der EU beitreten und ist daher verpflichtet, europäische Standards einzuhalten, die persönliche Sicherheit und Medienfreiheit betreffen.

Dieter Bornemann

Vorsitzender des Redaktionsrates

Jörg Winter

Sprecher der ORF-KorrespondentInnen

Rückfragen & Kontakt

Dieter Bornemann, M.A.
Vorsitzender des Redaktionsrates

E-Mail: dieter.bornemann@orf.at
Website: https://orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright