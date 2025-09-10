  • 10.09.2025, 11:35:32
AVISO: Gipfel zur Digitalen Souveränität mit Staatssekretär Alexander Pröll im Bundeskanzleramt

Medientermin am 12. September

Wien (OTS) - 

Am Freitag, den 12. September 2025, lädt Staatssekretär für Digitalisierung, Alexander Pröll, zu einem Gipfel zur digitalen Souveränität ins Bundeskanzleramt. Dort empfängt er neben Henna Virkunnen, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technische Souveränität, Sicherheit, und Demokratie, zahlreiche weitere EU-Ministerinnen und –minister sowie Expertinnen und Experten zu einem Arbeitstreffen. Ziel des Treffens ist es, Kräfte auf europäischer Ebene zu bündeln und gemeinsam die Eckpfeiler zur Charta Digitale Souveränität zu erarbeiten.

Termine für Medien:

13.30 Uhr
KAMERASCHWENK während der Sitzung (für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

anschl.
DOORSTEPS
Sprache: Deutsch/Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 13.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie die Doorsteps via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202444

