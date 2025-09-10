SPÖ-Holzleitner/Manninger: Internationales Abkommen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz tritt in Kraft

Wien (OTS) -

Jeder Mensch hat das Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung. Am 11. September 2025 tritt das Übereinkommen 190 der Internationalen Arbeitsorganisation in Kraft, das sich dem Kampf gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt widmet. „Das Übereinkommen, das dank dem großen Engagement der Gewerkschafter*innen in Österreich ratifiziert wurde, ist ein Meilenstein für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Mit Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann haben wir eine wichtige Expertin mit gewerkschaftlicher Erfahrung für eine gute Umsetzung in Österreich“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Frauengeschäftsführerin Ruth Manninger. ****

„Branchen mit einem hohen Frauenanteil wie das Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Notfalldienste und Bildungseinrichtungen sind besonders gefährdet. Das geht aus den begleitenden Empfehlungen des Übereinkommens hervor. Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen haben wir ein wichtiges Instrument, um gezielte Strategien für einen höheren Schutz auszuarbeiten“, so Holzleitner.

„Die Arbeitgeber*innen sind gefordert, die Prävention am Arbeitsplatz zu stärken. Dazu zählen interne Leitlinien und Beschwerdemechanismen, Schulungen für Führungskräfte und Belegschaft und ein erhöhter Schutz von Betroffenen. Wir müssen Gewalt und Belästigung strukturell bekämpfen. Das Übereinkommen ILO 190 ist eine historische Errungenschaft. Jetzt geht es um die Umsetzung", so die SPÖ-Frauen unisono.