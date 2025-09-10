atomstopp: EU-Gerichtsentscheid zur Taxonomie ist grauer Tag für den Klimaschutz – Österreichs Bundesregierung muss Urteil bekämpfen

Linz (OTS) -

"Mit großem Bedauern und scharfer Kritik nehmen wir das heutige Urteil des Gerichts der EU zur Kenntnis, mit dem die Klage Österreichs gegen die Aufnahme von Atomkraft in die EU-Taxonomieverordnung abgewiesen wurde. Dieses Urteil ist ein vorläufiger Rückschlag für den europäischen Klimaschutz und für alle Bemühungen, die Energiewende konsequent voranzutreiben", stellt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! fest.

Die sogenannte EU-Taxonomie sollte ursprünglich ein Instrument sein, das Investoren eine klare Orientierung für klimafreundliche Projekte gibt. Stattdessen ist sie nun durch die Aufnahme von Gas und Atomkraft ein Instrument der Greenwashing-Lobby. Atomkraft ist keine nachhaltige Energieform – sie ist teuer, gefährlich und hinterlässt tödlich strahlenden Müll für hunderttausende Jahre. Jeder Euro in diese vorgestrige Technologie fehlt beim Ausbau der Erneuerbaren.