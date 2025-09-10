- 10.09.2025, 11:00:34
FPÖ - AVISO: Medieneinladung zum „35.Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs"
Akkreditierung zwingend erforderlich +++ Die Frist dafür endet am 24. September 2025
Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. September 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.
Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.
Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.
Die Tagesordnung:
- Eröffnung des 35. Ordentlichen Bundesparteitages durch Bundesparteiobmann KO NAbg. Herbert Kickl
- Begrüßung durch LH-Stellvertreterin Landesparteiobfrau Marlene Svazek
- Totengedenken
- Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages
- Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger
- Bericht des Bundesparteiobmannes KO NAbg. Herbert Kickl
- Bericht des Bundesfinanzreferenten NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs
- Bericht der Rechnungsprüfer
- Aussprache über die Berichte
- Wahlen
- der/des Bundesparteiobfrau/-mannes
- der Stellvertreter
- des Bürgeranwaltes und seines Stellvertreters
- weiterer Mitglieder des Bundesparteivorstandes
- der Mitglieder der Bundesparteileitung
- der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzleute
- der Mitglieder des Bundesparteigerichtes
- Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes
- Leitantrag
- Änderung der Bundessatzungen
- Anträge
- Schlussworte
- Bundeshymne
