GLOBAL 2000: Zerstörung des Platzertals ist weder umwelt- noch klimaverträglich

Wien, am 10.September (OTS) -

Pünktlich zur Begutachtungsfrist der Umweltverträglichkeitsprüfung zum Kraftwerkausbau Kaunertal am 12. September fordert die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 eine endgültige Absage der veralteten Pläne. Der Bau eines 120 Meter hohen Staudamms im Platzertal würde die Zerstörung wertvoller Moorböden, die Vernichtung von Lebensraum und eine jahrelange Großbaustelle bedeuten.

“Die aktuellen Pläne für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal würden zu einer der größten Moorzerstörungen Mitteleuropas führen. Dadurch würden schädliche Treibhausgase freigesetzt und unersetzbare, einzigartige Lebensräume zerstört werden. Das ist das Gegenteil von dem, was wir mit der Energiewende bezwecken wollen”, mahnt Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin von GLOBAL 2000.

Negative Auswirkungen des Projekts

Zerstörung von 6,3 Hektar wertvollen Moorböden im Platzertal

Unwiederbringliche Vernichtung einzigartiger Lebensräume

Sprengungen, Bauverkehr und Hubschrauberflüge setzen Anrainer:innen über jahrelangen Zeitraum unzumutbarer Lärmbelästigung aus

Erhöhte Feinstaubbelastung durch Großbaustelle wirkt sich negativ auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen aus

Klima und Natur schützen

“Für den Ausbau des Kraftwerks wurde längst eine kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative gefunden. Politik und TIWAG müssen endlich aufhören, Naturschutz und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen”, fordert Keller.