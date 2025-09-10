  • 10.09.2025, 10:43:32
  • /
  • OTS0075

St. Georgen an der Leys: Ausbau B 29 - Bereich Kröll

Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Um die Verkehrssicherheit auf der B 29 im Bereich Kröll im Gemeindegebiet von St. Georgen an der Leys zu erhöhen, wurde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 435 Metern ausgebaut. Dabei wurde in diesem Bereich der gesamte vorhandene bituminöse Aufbau der B 29 abgefräst, eine neue Trag- und Deckschicht eingebaut und linksseitig eine Drainage mitverlegt. Die Fahrbahnbreite beträgt zwischen sechs und sieben Metern. Durch die Gemeinde St. Georgen/Leys wurden unter Mithilfe der Straßenmeisterei Scheibbs ein Gehsteig und zwei Bushaltestellen von rund 70 Metern neu errichtet. Die Bauarbeiten führte die Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Firmen der Region aus, haben im Mai begonnen und konnten nun abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten betragen rund 415.000 Euro, wovon etwa 395.000 Euro vom Land Niederösterreich und 20.000 Euro von der Gemeinde St. Georgen/Leys getragen werden.

Notwendig war das Projekt, da aufgrund der alten Straßenkonstruktion die B 29 im Bereich Krölll im Gemeindegebiet von St. Georgen/Leys ab Kilometer 36,025 bis Kilometer 36,460 nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprach. Weiters waren die Nebenanlagen, wie Gehsteige, Busauftrittsflächen und Entwässerungseinrichtungen sanierungsbedürftig bzw. nicht ausreichend vorhanden. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Gemeinde St. Georgen/Leys dazu entschlossen, die B 29 im gegenständlichen Abschnitt auszubauen bzw. neu zu gestalten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright