FPÖ – Mölzer: „Luxus-Auslandsreisen des SPÖ-Vizekanzlers auf Kosten der Steuerzahler müssen endlich ein Ende haben!“

Wien (OTS) - 

„Während die österreichische Bevölkerung unter den Rekordpreisen für Wohnen, Lebensmittel und Energie leidet, gönnt sich SPÖ-Vizekanzler Babler eine mehrtägige Luxusreise in die USA“, kritisierte FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer. Offiziell geht es um eine Restitutionszeremonie im Austrian Cultural Forum in New York – doch der Reiseplan liest sich wie ein teures Prestigeprogramm: Treffen an US-Universitäten, ein Besuch im African American History Museum in Washington und eine private Audienz mit dem Direktor Metropolitan Museum Max Hollein in New York.

Mölzer fordert daher in einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage an den SPÖ-Vizekanzler volle Transparenz: „Die Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, wie hoch die Gesamtkosten dieser Reise sind – inklusive Flügen, Unterkunft, Transfers, Diäten und Delegationsgröße und wer bezahlt die Begleitpersonen.“

Zudem müsse sich der Vizekanzler erklären, welchen konkreten Nutzen diese Gespräche mit US-Forschungseinrichtungen für die österreichische Kultur-, Wohn- oder Klimapolitik überhaupt haben sollen. „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es unverantwortlich, wenn die Regierung auf Kosten der Steuerzahler teure Fernreisen unternimmt, statt im Inland verantwortungsvoll zu handeln. Wir wollen wissen, ob überhaupt Einsparmaßnahmen geprüft wurden.“

„Die Menschen in Österreich erwarten eine sparsame und sachorientierte Regierungsarbeit. Geld für politische Selbstdarstellung und internationale Showauftritte darf es nicht geben“, so Mölzer.

