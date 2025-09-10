Lisa-Maria Sommer-Fein wird neue Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung

Wien (OTS) -

Mit 13. Oktober 2025 übernimmt Lisa-Maria Sommer-Fein (34) die Funktion der Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung. Sie folgt auf Andreas Ambros-Lechner, der die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2019 aufgebaut und entscheidend geprägt hat.

Die MEGA Bildungsstiftung, eine gemeinsame Initiative der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung, fördert Bildungsinnovationen in den Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz junger Menschen in Österreich.

Lisa-Maria Sommer-Fein verfügt über fundierte Erfahrung im Bildungsbereich, Innovationsmanagement und unternehmerischen Denken. Als Mitgründerin und geschäftsführende Partnerin der Dachmarke für soziale Innovation " wirkt. " verantwortete sie ab 2016 die Entwicklung und den Aufbau zahlreicher Social Businesses im Bildungs- und Sozialbereich. Dazu gehören Angebote zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, Initiativen zur Förderung von Vielfalt als Ressource an Schulen sowie leistbare digitale Lernbegleitung für alle schulpflichtigen Kinder.

Die gebürtige Steirerin studierte Volkswirtschaft und Psychologie in Wien und absolvierte einen MPA in Public Administration an der Hertie School of Governance in Berlin. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Research Analyst bei der Erste Group AG. Danach unterrichtete sie als Teach for Austria Fellow an einer Wiener Mittelschule und initiierte dort einen eigenen Freigegenstand zum Thema Unternehmertum von Schülerinnen und Schülern. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich Sommer-Fein seit vielen Jahren in Bildungsinitiativen, etwa als Mitinitiatorin der zivilgesellschaftlichen Initiative #mitSinn und als Mitglied der Initiative mehrGRIPS, eine Plattform für dialogorientierte Politik.

Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung, über die neue Generalsekretärin: „ Bildungsinnovation ist kein abstraktes Ziel, sondern eine konkrete Aufgabe. Lisa-Maria Sommer-Fein hat gezeigt, wie man dieser Aufgabe mit Innovationskraft und Wirkung begegnet. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Expertin gewinnen, die neue Impulse setzt und unsere Mission weiterträgt. Gleichzeitig danke ich Andreas Ambros-Lechner herzlich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren Weg beruflich wie privat alles Gute. Mit großem persönlichen Einsatz hat er die MEGA Bildungsstiftung als relevante zivilgesellschaftliche Akteurin im österreichischen Bildungsbereich etabliert und wesentlich zu ihrer Weiterentwicklung sowie zur Förderung des heimischen Bildungswesens beigetragen. "

Andreas Ambros-Lechner war seit der Gründung 2019 als Generalsekretär tätig. Unter seiner Leitung wurden mit Fördermitteln von über zehn Millionen Euro zahlreiche Projekte zur Chancenfairness und Wirtschaftsbildung initiiert und nachhaltig verankert. Andreas Ambros-Lechner hat sich nach der erfolgreichen Aufbauphase dazu entschieden, zukünftig selbst unternehmerisch tätig zu werden.

Lisa-Maria Sommer-Fein, designierte Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung: „ Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Weg der MEGA Bildungsstiftung mit neuen Perspektiven fortzuführen und mutige Bildungsinnovationen nachhaltig zu verankern sowie starke Impulse im Bildungsbereich zu setzen – für mehr wirtschaftliche Kompetenz und faire Chancen für alle jungen Menschen. ”

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits über zehn Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich investiert.