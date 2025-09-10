  • 10.09.2025, 10:30:32
  • /
  • OTS0066

Ottakringer Kirtag vom 19. bis 21. September 2025

Der Kultkirtag spielt wieder auf

Wien (OTS) - 

Vom 19. bis 21. September ist es wieder so weit. Für drei Tage verwandelt sich der Alte Ort in Ottakring zum größten Open-Air-Festival und Rummelplatz auf dem Wiener Festland. 8 Fahrgeschäfte, 10 Live-Bands, 23 Gastronomiestände, 31 Stunden Bühnenprogramm und rund 35.000 erwartete Besucher*innen sollen für eine einmalige Stimmung und Spaß für jede Altersgruppe sorgen.

Kick-off-Veranstaltung mit viel Prominenz

Traditionell fand am 28. August die Kickoff-Veranstaltung bei der Fleischerei Gissinger statt. Die Veranstalter*innen durften unter anderem Altbürgermeister Michael Häupl, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, Bezirksvorsteher a.D. Franz Prokop sowie zahlreiche Wirtschaftstreibende begrüßen.

Das Kirtagsprogramm

Die Eröffnung mit Bieranstich findet am Freitag, 19. September, um 15 Uhr mit Bürgermeister Michael Ludwig, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Ottakringer Brauerei Geschäftsführer Markus Raunig statt.

Headliner des ersten Abends ist wieder die Kultband „Wiener Wahnsinn“. Nach den erfolgreichen Auftritten 2023 und 2024 konnten die Veranstalter*innen die Band für eine weitere Show gewinnen. Am Samstag folgt dann der nächste Höhepunkt: „Die Wilden Kaiser“ Konzerte werden zu Audienzen, Hits zu Hymnen! Austro-Pop, Schlager und rockige Beats.

Den Abschluss am Sonntag macht „Niddl & Band“, nominiert für den Amadeus Austrian Music Award, ein Fixstern am Austro-Pop-Himmel und erstmalig am Ottakringer Kirtag.

Das gesamte Musikprogramm ist unter www.ottakringerkirtag.at einsehbar.

Öffnungszeiten:
19. bis 21. September 2025:
Freitag ab 13 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr
Alle Infos und das detaillierte Programm gibt es unter www.ottakringerkirtag.at

Anfahrt:
Da es in der Nähe des Kirtags nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt es sich, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zu nutzen. Der Ottakringer Kirtag findet wenige Gehminuten von der Endstation der U-Bahn-Linie U3 statt und kann auch mit der Schnellbahn S45 und diversen Straßenbahnen und Bussen erreicht werden.

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in,
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright