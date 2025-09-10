ALBERTINA: Ralph Gleis lädt erstmals zum Fundraising Dinner

Wien (OTS) -

Bei spätsommerlichem Wetter lud ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis gestern, Dienstag, zu seinem ersten Fundraising Dinner. Rund 400 Gäste folgten der Einladung und machten den Abend zu einem fulminanten Zeichen der Unterstützung für das Haus. Insgesamt wurden 360.000 Euro erzielt – mit dem Erlös wird ein dreiteiliges Werk der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura erworben.

Gleis hieß die Gäste auf der Bastei herzlich willkommen: „Ihr Kommen – und Ihr Engagement – bedeuten mir besonders heute sehr viel. Es ist mein erstes Fundraising Dinner als Generaldirektor der ALBERTINA. Sie, unsere Förderinnen und Förderer, ermöglichen, dass wir Werke von bleibendem Wert erwerben und international Maßstäbe setzen können“, so Ralph Gleis in seiner Begrüßung.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche hochkarätige Künstler:innen – darunter Jeff Koons, Leiko Ikemura, Eva Beresin, Peter Kogler, Markus Schinwald sowie zahlreiche Sammler:innen und Unterstützer:innen aus Kunst, Politik und Wirtschaft: u. a. Veronica Kaup-Hasler, Matias Naske, Peter Hanke, Christiane Wenckheim, Eva und Christoph Dichand, Birgit Lauda, Hans Peter Haselsteiner, Andreas Brandstetter, Edith Hlawati, Christian Konrad, Alexandra Winkler, Elisabeth Gürtler, Robert Dornhelm, Martina Hohenlohe, Christian Kern, Alexander Schallenberg und viele mehr.

Rückblickend auf das erste Jahr hob Gleis Highlights wie die große Frühjahrsausstellung Leonardo-Dürer, die Präsentation von Jenny Saville oder die interaktive Zeichenmaschine von Damien Hirst hervor. Mit Blick nach vorn kündigte er an: „2026 feiern wir 250 Jahre ALBERTINA – ein Jubiläum, das wir nutzen, um nicht nur zurückzublicken, sondern mutig in die Zukunft zu denken.“

Das angekaufte Triptychon Genesis, Tokaido und Tokaido ist inspiriert von der historischen Handelsroute Tōkaidō in Japan, die in der japanischen Kunst und Literatur eine zentrale Rolle spielt. Die drei Gemälde verbinden Landschaft und Erinnerung zu traumartigen Szenerien, in denen Vergangenheit, Wandel und Veränderung ineinandergreifen.

Bilder zur Ausstellung von Leiko Ikemura und das angekaufte Triptychon gibt es hier zum Download:

Leiko Ikemura

ALBERTINA, 14. November 2025 bis 6. April 2026

