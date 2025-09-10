  • 10.09.2025, 10:21:32
AVISO: Gleichenfeier Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin

Einladung für Pressevertreter:innen zur Gleichenfeier am 17. September 2025, 16:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Der Bau des Eric Kandel Instituts – Zentrum für Präzisionsmedizin der MedUni Wien am Campus AKH Wien hat die Dachgleiche erreicht. Im neuen Forschungsgebäude wird es ab 2027 Raum für verschiedene hochspezialisierte Einheiten zur Erforschung der Möglichkeiten personalisierter und digitaler Medizin geben, den beiden wichtigsten Trends der medizinischen Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Im Rahmen einer Gleichenfeier am 17. September 2025 in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, MedUni Wien-Rektor Markus Müller, AKH-Wien-Direktor Herwig Wetzlinger und Marco Angel (Strabag) wird damit ein weiterer Meilenstein in der Realisierung dieses zukunftsweisenden Projektes gewürdigt.

Die Dachgleiche ist ein bedeutender Meilenstein in der Realisierung dieses zukunftsweisenden Projektes. Auf rund 6.100 m² Nutzfläche entsteht eine hochmoderne Infrastruktur, die rund 200 Forscher:innen der MedUni Wien optimale Bedingungen für die Entwicklung individualisierter Präventions-, Diagnose- und Therapieverfahren bieten wird.

Das neue Zentrum ist auch ein Schlüsselprojekt zur Stärkung der internationalen Sichtbarkeit des Wissenschafts- und Medizin-Standortes Wien. Finanziert aus Spenden und Mitteln der EU, ist das Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin auch eine nachhaltige Investition in zukünftige, innovative Gesundheitsversorgung.

Presseeinladung zur Gleichenfeier am Mittwoch, 17. September 2025, um 16:00 Uhr (Einlass ab 15:30 Uhr).

Ort: Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin, MedUni Campus AKH,
Zugang Lazarettgasse 14, 1090 Wien

Gesprächspartner:innen für Interviews sind:

Eva-Maria Holzleitner
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Markus Müller
Rektor der MedUni Wien
Herwig Wetzlinger
Direktor der Teilunternehmung AKH Wien
Marco Angel
Strabag

Um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at wird ersucht.

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: presse@meduniwien.ac.at
Website: https://www.meduniwien.ac.at

